Vanessa Scalera è Imma Tataranni/ Fialdini “sei terrorizzata!”, il sogno nel cassetto

Vanessa Scalera è stata la prima ospite della nuova puntata di “Da noi… A ruota libera”, la trasmissione in onda nel pomeriggio domenicale di Raiuno e condotta da Francesca Fialdini. L’attrice è la protagonista della fiction dell’ammiraglia “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore”, in onda stasera con la nuova puntata. Prima di introdurre la discussione sulla sua vita privata, proprio la padrona di casa ha lasciato intendere come l’attrice non sia molto propensa a parlare di sé nel corso delle interviste, rivelando: “Di Imma Tataranni parleremo dopo. Ora parliamo della tua vita privata… so che sei terrorizzata all’idea!”, ha spiegato. A tal proposito la Scalera ha rivelato qualcosa di inedito sui suoi sogni professionali futuri, spiegando: “Mi piacerebbe interpretare un uomo. Al cinema forse è difficile, ma in teatro potrei farlo. Vorrei riuscire a tirare fuori la sua debolezza, la parte femminile dell’uomo…”. Un sogno in realtà condiviso da molte colleghe.

VANESSA SCALERA E LA SUA COACH NELLA FICTION IMMA TATARANNI

Francesca Fialdini, padrona di casa di Da noi… A ruota libera, ha poi voluto omaggiare la sua prima ospite con una bella sorpresa. Ad insaputa dell’attrice Vanessa Scalera, è entrata in studio Lia, sua coach durante le riprese della fiction su Imma Tataranni. Poco prima, ignara dell’incontro a sorpresa in studio, parlando di lei l’attrice aveva detto: “Lia è entrata profondamente nel mio cuore. Mi ha aiutato a costruire il linguaggio di Imma, perchè io non parlo il dialetto materano, bensì quello salentino, dunque lei mi ha condotta, l’ho imitata nelle movenze e in tutto. E’ stata un grande aiuto per tutti noi”. Quindi è rimasta doppiamente turbata nel vederla poichè, conoscendola, sa quanto sia restia a spostarsi sulle lunghe distanze. “Come siete riusciti a farla venire qui?! Lei non si sposta mai!”, ha dichiarato. Ed infatti quello verso lo studio del programma di Raiuno sarebbe il suo secondo viaggio. “Non mi muovo mai”, ha confermato scherzosamente la sua coach.

