Vanessa Scalera, Imma Tataranni 2/ Ecco chi è la protagonista della serie

Va in onda su Rai uno la seconda Stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. L’attrice protagonista è Vanessa Scalera, l’attrice è nata a Mesagne, in Puglia il 5 aprile del 1977. La sua carriera è iniziata quando a 19 anni si è trasferita a Roma per frequentare un corso di recitazione. Dopo essersi dedicata al teatro aggiudicandosi nel 2013 il premio Agis Teatro come migliore attrice nello spettacolo “Prima di Andare Via”.

La sua prima esperienza cinematografica è iniziata nel 2001 all’interno del film “Mari del sud”, successivamente ha lavorato con Nanni Moretti nel film “Mia Madre”.

La donna al momento sta vivendo un momento di strepitoso successo per la sua interpretazione della serie di Rai 1 che ha portato la donna al successo tra il pubblico grazie alla sua magistrale interpretazione del magistrato decisamente fuori dagli schemi.

Vanessa Scalera fidanzata con Filippo Gili

Vanessa Scalera ha una vita privata piena di soddisfazioni, la donna è sposata con Filippo Gili, un nome noto al mondo dello spettacolo, Filippo è un regista, attore e sceneggiatore teatrale, nonché grande appassionato di testi classici. L’uomo ha portato sulla scena grandi successi classici come: Antigone e Amleto.

Nonostante Vanessa Scalera sia molto attiva sui social, circa 21,5 mila followers su Instagram, preferisce mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori e il profilo della donna è costituito prevalentemente da scatti professionali. La fama tra il grande pubblico ha invaso la tranquillità di questa coppia e in un’intervista a Fan Page la coppia vive male la troppa visibilità ma “Ci deve fare il callo”.

