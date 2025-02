Da Sanremo alle polemiche in conferenza stampa. Vanessa Scalera, l’artista che interpreta Imma Tataranni, è salita sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti per presentare la nuova stagione della fiction della Rai. E, proprio nel teatro di Sanremo, in collegamento con milioni di telespettatori, Vanessa Scalera ha ringraziato il cast, lo staff artistico, il team di lavoro dietro la serie ma non ha speso nessuna Paola per Mariolina Venezia, ovvero l’autrice che ha dato vita al personaggio di Imma Tataranni. E proprio la stessa Venezia non ha preso bene la dimenticanza dell’artista, infuriandosi e non mandandole a dire.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Imma Tataranni, a Vanessa Scalera è stato chiesto proprio come mai non avesse ringraziato Mariolina Venezia, l’autrice del personaggio. L’attrice che ha dato il volto e la voce alla procuratrice della Repubblica, ha spiegato di non aver ringraziato l’autrice per via di una dimenticanza. Nonostante ciò ha riconosciuto che Mariolina Venezia aveva dato vita a un personaggio straordinario, una grande donna e professionista. Ma non è terminato qua il dibattito tra l’autrice e l’artista. La Venezia, infatti, ha rincarato la dose definendo Vanessa Scalera “una paladina dell’ingratutudine”. Ha infatti sottolineato come la protagonista della serie tv non l’abbia mai ringraziata.

Vanessa Scalera: “Ingrata polemica, non voglio entrarci”

Vanessa Scalera, durante la conferenza stampa, ha spiegato: “Io non ho problemi, nessun problema a dire che ho dimenticato il suo nome e che da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori. Mariolina ha scritto un personaggio straordinario. L’ho dimenticata e basta, solo questo”. Mariolina Venezia si è definita “una fan degli ingrati. Imma Tataranni è la paladina dell’ingratitudine. Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine perché mi ha spesso dimenticata. Lei è libera e io amo le donne libere”.

È arrivata immediatamente la risposta di Vanessa Scalera: “Io non voglio entrare nella tua ingrata polemica. Avendo avuto un comportamento negativo nei miei confronti, che ricordo ancora nella prima conferenza, ricordo che io non ti devo nulla”.