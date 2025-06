La corteggiatrice Vanessa Spoto che nel 2021 aveva partecipato a Uomini e Donne per il tronista Massimiliano Mollicone, ha cambiato radicalmente vita. I follower l’hanno sempre amata per il suo essere una ragazza molto semplice e già nel dating show di Maria De Filippi la ragazza si era fatta conoscere per avere desiderio di famiglia già in giovanissima età. Il suo desiderio si è realizzato proprio quest’anno dato che Vanessa Spoto si è sposata con Gian Marco, imprenditore che non frequenta il mondo della televisione.

A differenza di tante altre corteggiatrici, la ragazza non ha approfittato della sua popolarità per fare carriera nello spettacolo. Tutt’altro! Ha continuato a vivere una vita semplice nonostante le grandi opportunità offerte dai social dove ha collezionato un altissimo numero di follower. All’epoca del trono di Uomini e Donne era stata la scelta di Massimiliano ma il loro rapporto è finito poco dopo per via di divergenze caratteriali e di uno stile di vita diverso. Ma veniamo al dunque, siete curiosi di sapere che lavoro fa oggi Vanessa Spoto? Non lo immaginereste mai!

Vanessa Spoto di Uomini e Donne

Vanessa Spoto ha mantenuto un discreto contatto con i fan sui social, ma ormai occupa la maggior parte del tempo facendo un nuovo lavoro: aiuta il marito Gian Marco nel suo negozio di alimentari e si occupa della panificazione. Su Instagram la vediamo mentre prepara gustosissime focacce e le espone sul bancone con grande cura. “Amo il mio lavoro e chi mi circonda. Grazie a mio marito e i miei suoceri per avermi sostenuta in quello che credevo e credo“, ha scritto sui social, contenta di questa nuova vita insieme al marito.

Vanessa Spoto è originaria di Prato e all’epoca di Uomini e Donne aveva raccontato di non aver mai ottenuto il diploma dell’istituto alberghiero che frequentava. Infatti, al quarto anno aveva abbandonato gli studi dopo essersi fidanzata, ma uno dei suoi propositi era proprio quello di continuare a studiare e frequentare l’università. Al momento del programma, Vanessa Spoto lavorava in un’azienda di filati ma il suo sogno era quello di fare Miss Italia. Che dire, ad oggi la sua vita è tutt’altra cosa, e lei è tanto felice.

