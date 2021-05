Vanessa Spoto è la scelta di Massimiliano Mollicone?/ Lacrime a Uomini e donne e..

Alla fine anche Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne nei giorni scorsi e sembra che la sua scelta sia stata proprio Vanessa Spoto. La bella corteggiatrice nata a Prato ormai venti anni fa, ha fatto il bello e il cattivo tempo nel percorso del tronista nel programma, e alla fine sembra proprio che sia lei quella che è riuscita a spuntarla. Quello che sappiamo di lei è quello che è venuto fuori in questi mesi visto che la corteggiatrice non è molto attiva sui social, ovvero il fatto che abbia frequentato l’istituto alberghiero della sua città ma anche che non concluse i suoi studi per via di alcuni problemi sentimentali, molto probabilmente addirittura una grossa delusione. Ma come è andata a finire quindi tra loro? Le loro prime reazioni social arriveranno proprio oggi pomeriggio dopo la scelta ma fino ad allora avremo modo di vedere la scelta in tv.

In questi mesi sono tanti i fan del programma e anche di Massimiliano Mollicone che adesso si prepara a scegliere proprio Vanessa Spoto che non ha mai negato di aver avuto un rapporto morboso con il suo ex fidanzato. Al suo fianco nella sua vita c’è una sorella più grande che l’ha resa già zia e lei stessa spessa ha detto di essere pronta ad avere dei figli al più presto. Questo metterebbe paura un po’ a chiunque ma non al tronista visto che alla fine ha deciso di sceglierla. In questi ultimi tempi la giovane corteggiatore ha lavorato in una azienda di filato e da sempre sogna il mondo della moda. Chi la ricorda sin dall’inizio del suo percorso sa bene che Vanessa è uscita all’inizio anche con Giacomo prima di optare proprio per Massimiliano in un mare di critiche e polemiche.

