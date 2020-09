Vanessa Valladares, chi è la nuova fidanzata di Zac Efron/ Australiana 25enne…

Zac Efron ha una nuova fidanzato. Si chiama Vanessa Valladares, ha 25 anni, è australiana e ha fatto breccia nel cuore dell’attore. Si tratta di una ragazza bellissima e molto seguita sui social. Su Instagram, infatti, conta più di 44mila followers a cui regala spesso foto in cui mostra tutta la sua bellezza. Vanessa Valladares e Zac Efron sono stati paparazzati mentre si godevano un romantico pranzo a Lennox Head, nel new South Wales in Australia dove i due si sarebbero conosciuti mentre l’attore girava il documentario su Netflix “Con i piedi per terra”. Un incontro che avrebbe travolto Zac Efron che si sarebbe lasciato andare alle nuove emozioni che sta provando con la bella Vanessa con cui ha deciso di cominciare una storia spegnendo così i sogni dei fans di rivederlo nuovamente con Vanessa Hudgens.

Vanessa Valladares, nuova fidanzata Zac Efron: colpo di fulmine tra i due

Tra Vanessa Valladares e Zac Efron sarebbero stati travolti da un vero e proprio colpo di fulmine al punto che, stando a quello che fa sapere Vanity Fair, l’attore, avrebbe deciso di rinnovare il visto per poter restare in Australia ancora qualche mese e godersi così l’inizio della sua nuova storia d’amore. Efron, inoltre, sarebbe intenzionato a fermarsi stabilmente in Australia tornando negli Stati Uniti solo per motivi lavorativi. Con Vanessa Valladares, dunque, sarà un grande amore? Per ora, nonostante le foto che stanno circolando sul web, la coppia non ha ancora ufficializzato il legame. Sia sul profilo Instagram di Efron che su quello di Vanessa non ci sono foto do coppia. Arriveranno nei prossimi giorni?





