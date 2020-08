Vania Muccioli e Alessandro Alberto, ex moglie e figlio Edoardo Vianello/ Un amore…

Vania Muccioli e Alessandro Alberto sono l’ex moglie e il figlio di Edoardo Vianello che ha recentemente affrontato il dolore per la morte della figlia Susanna, nata dal suo primo matrimonio con Wilma Goich. Dopo l’amore con Wilma Goich con cui ha condiviso una perte della sua carriera artistica, Edoardo Vianello ha incontrato Vania Muccioli. L’amore con quest’ultima è stata coronata dai fiori d’arancio e dalla nascita di un figlio, Alessandro Alberto, nato nel 1991. Il matrimonio tra Vania Muccioli ed Edoardo Vianello, però, è finito e del rapporto tra il cantante che con le sue canzoni è stato la colonna sonora di tantissime estati italiane e l’ex moglie i giornali se ne sono occupati nuovamente nel 2010 per una battaglia legale tra i due.

Vania Muccioli e Alessandro Alberto: una vita lontani dal gossip

Non si sa molto del matrimonio tra Vania Muccioli ed Edoardo Vianello. Dopo il divorzio da quest’ultima, il cantante si è risposato con nel 2006 con Elfrida. Vania Muccioli e il figlio Alessandro Alberto hanno così condotto una vita lontano dalle luci dei riflettori. Quello tra Vania Muccioli e il cantante di tante canzoni di successo come O Mio Signore, I Watussi, Abbronzatissima e Guarda come dondolo è un amore che resterà comunque importante per la nascita di Alessandro Alberto che, dopo la prematura morte di Susanna Vianello, resta l’unico figlio di Edoardo. Ai microfoni di Io e Te, Edoardo Vianello parlerà anche di Vania e di Alessandro Alberto?



