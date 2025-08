Vanina 2 si farà, anticipazioni seconda stagione e nuove puntate: quando va in onda e new entry nel cast: spoiler dal set di Giusy Buscemi

Anticipazioni Vanina 2 Un Vicequestore a Catania: Giusy Buscemi lancia gli spoiler dal set

Oggi in prima serata su Canale5, a partire dalle 21.30 circa, andrà in onda l’ultima puntata delle repliche della prima stagione di Vanina Un Vicequestore a Catania. La puntata di questa sera avrà un finale aperto che aprirà la strada alle nuove puntate della seconda stagione. Infatti nell’ultimo episodio dal titolo La salita dei saponari si susseguono una serie di colpi di scena uno dietro l’altro. La protagonista scopre che Giuli è incinta di Luca e che Paolo si è candidato al posto di procuratore aggiunto per starle vicino. Buone notizie, invece, per Lo Faro, la commissione lo rimesso in servizio nonostante i suoi problemi psicofisici. E non è tutto perché proprio sulla scena finale quando il vicequestore rientra in casa scopre che la porta è stata forzata e trova un proiettile proprio accanto alla foto del padre.

Il padre della Vicequestore era un uomo delle forze dell’ordine ucciso dalla mafia mentre era in servizio. Non ci sono dubbi che nel linguaggio mafioso è un avvertimento e la Guarrasi sa anche chi è il mandante della minaccia: il boss Salvatore Fratta detto Bazzuca. Ed è proprio da qui, stando alle anticipazioni Vanina 2 Un vicequestore a Catania, partiranno le nuove puntate: non tutti gli assassini del padre sono stati consegnati alla giustizia quindi chi vuole quindi chi vuole uccidere Vanina Guarrasi e perché? Nel frattempo nei giorni scorsi si sono concluse le riprese della seconda stagione della fiction di Canale5 e l’attrice protagonista Giusy Buscemi sui suoi social ha condiviso varie foto e video del set lasciandosi andare anche ad alcuni spoiler: non mancheranno infatti azioni e risvolti inaspettati magari proprio con Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi).

Quando va in onda Vanina 2 Un Vicequestore a Catania: anticipazioni e new entry nel cast

Con la fine delle repliche, dunque, cresce l’attesa per la nuova stagione, quando va in onda Vanina 2 Un vicequestore a Catania? Al momento non c’è una data d’inizio precisa ma durante la Presentazione Palinsesti Mediaset è stato annunciato che la fiction con protagonisti Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi nata dai romanzi di Cristina Cassar Scalia verrà trasmessa ad inizio stagione televisiva, tra settembre e ottobre, e le puntate previste sono sei. Al momento sembra confermato in toto il cast e quindi oltre ai protagonisti il pubblico di Canale 5 ritroverà Claudio Castrogiovanni nei panni Carmelo Spanò mentre Dajana Roncione è Giuli De Rosa. Tito Macchia ha il volto di Orlando Cinque e Danilo Arena è Salvatore Lo Faro, Domenico Nunnari ha il volto di Giulio Della Monica, Corrado Fortuna é il dottor Manfredi Monterreale mentre Bettina è Guia Jelo. In attesa delle nuove puntate di Vanina 2, quindi, non resta che ricordare la replica dell’ultima puntata della prima stagione in onda questa sera su Canale 5 visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile anche seguire tutte le altre puntate.

