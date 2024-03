Vanina: cast, dov’è stato girato e location della serie tv/ Giusy Buscemi è il vicequestore di Catania

Vanina – Un vicequestore a Catania: il cast della nuova fiction di Canale 5

Sbarca questa sera su Canale 5 una nuova serie tv pronta ad appassionare milioni di telespettatori. Stiamo parlando di Vanina – Un vicequestore a Catania; un progetto appartenente al genere poliziesco ospitato dalla Sicilia e ispirato ai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Prima di apprezzare la prima puntata della nuova fiction targata Mediaset, scopriamo insieme alcune curiosità che riguardano il cast e la location de Vanina – Un vicequestore a Catania.

JAN MICHELINI, MARITO GIUSY BUSCEMI/ Quarto figlio in arrivo? "Sogno una famiglia numerosa ma non ora"

Il cast di Vanina – Un vicequestore a Catania è composto da attori cardine del panorama italiano, protagonisti in molteplici delle fiction più seguite dal pubblico televisivo. Nel ruolo del vicequestore Vanina Guarrasi – protagonista della trama – spicca Giusy Buscemi; l’onere e l’onore reduce dalla carriera nell’Antimafia di Palermo e giunta proprio a Catania. Al suo fianco agiranno Paolo Malfitano, interpretato da Giorgio Marchesi e Orlando Cinque, nei panni di Tito Macchia.

Dov’è stato girato Vanina – Un vicequestore a Catania: la location

Per quanto riguarda la parte autorale del cast de Vanina – Un vicequestore a Catania – spicca alla regia Davide Marengo, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Leonardo Marini, ampiamente noto per il contributo offerto in “Il commissario Montalbano” e “Màkari”. Come anticipato, l’opera televisiva è ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia: ben 8 sono i libri pubblicati con protagonista proprio Vanina Guarrasi.

Ma dov’è stato girato Vanina – Un vicequestore a Catania? Come si evince dal titolo, la location scelta per la fiction – in onda questa sera su Canale 5 – è stata la Sicilia, con particolare riferimento proprio alle bellezze catanesi. Buona parte delle sequenze sono infatti state realizzate a Catania, salvo alcune scene girate in altre città contigue o in giro per la Sicilia.

