Anticipazioni Vanina Un vicequestore a Catania, puntata di oggi 11 luglio 2025 (replica): due omicidio sconvolgono la Guarrasi

Tornano in onda questa, venerdì 11 luglio 2025 le puntate di Vanina Un vicequestore a Catania in replica. La fiction di Canale5 è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e vede per protagonista Giusy Buscemi nei panni della protagonista, la vicequestore Vanina Guarrasi che dopo essersi occupata per anni dell’antimafia a Palermo si trasferisce a Catania. Il passato della poliziotta, tuttavia, non è tutto rosa e fiori ma è pieno di ombre e lati oscuri che riaffioreranno anche nel presente tra nuovi incontri e vecchie conoscenze. Le anticipazioni Vanina Un vicequestore a Catania sulla puntata di oggi, 11 luglio 2025, svelano che l’episodio si intitolo Il re del gelato ed al centro delle trame ci sono due omicidi.

Tutto avrà inizio quando alcun clienti delle gelateria Lo Monaco presentano segni di avvelenamento e, dopo ricoverati in ospedale, le analisi dimostreranno che i soggetti sono davvero stati avvelenati. Dalle anticipazioni Vanina Un vicequestore a Catania sulla puntata di oggi 11 luglio 2025, si scopre che poche ore dopo verrà ritrovato morto Agostino Lo Monaco, proprietario della gelateria ed a complicare la vicenda ci sarà un secondo omicidio anche il diretto rivale di Lo Monaco, Ruggero Mammarata, verrà trovato cadavere. La Guarrasi, dunque, appena arrivata a Catania si troverà ad indagare su due omicidi connessi tra di loro e la verità sarà sconvolgente perché avrà a che fare con i rispettivi figli.

Com’è finito Vanina Un vicequestore a Catania: anticipazioni e trama completa della prima stagione: nuovo nemico per la Guarrasi

Svelate le anticipazioni Vanina della puntata di questa sera su Canale5 non resta che ricordare che la prima stagione consta di quattro puntate mentre a settembre torneranno in onda le nuove puntate della seconda stagione con tante novità. Com’è finita la prima stagione di Vanina? La protagonista dopo aver affrontato un caso ‘rognoso’ con un esito spiazzante si è ritrovata di fronte alla dichiarazioni d’amore inaspettata di Manfredi mentre Paolo le ha confessato le sue intenzioni di candidarsi come procuratore aggiunto a Catania e dunque di trasferirsi in città. A sorprendere più di tutti, però, è stato il colpo di scena finale. Di ritorno a casa, Vanina capisce che qualcuno ha fatto irruzione a casa sua ma senza rubare nulla, inquietante però è quello che troverà dopo: un proiettile di fronte la foto del padre una minaccia e il segno che ci sia un ‘conto da saldare’. Finale aperto che ha aperto la strada alla seconda stagione.