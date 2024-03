Vanina Un vicequestore a Catania/ Anticipazioni 27 marzo 2024 e diretta: il dramma della Guarrasi

Anticipazioni Vanina Un vicequestore a Catania, 1a puntata 27 marzo 2024: il doloroso passato della Guarrasi

Prende il via questa sera, mercoledì 27 marzo 2024, la nuova attesissima fiction di Canale 5 tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, dalle anticipazioni sulla 1a puntata di Vanina Un vicequestore a Catania si scopre che al centro delle trame ci sarà la vicequestore Giovanna (Vanina) Guarrasi che ha il volto di Giusy Buscemi. Si tratta di un personaggio fuori dagli schemi e sopra le righe poco incline al rispetto dell’ordine e delle formalità.

Nel passato della vicequestore non mancano i drammi del passato quale continua a portare i segni. A soli 14 anni ha assistito all’uccisione del padre ad opera di un commando mafioso, profondamente segnata dalla morte del papà deciderà di diventare una poliziotta per arrestare i colpevoli dell’omicidio e lottare contro la mafia. Dopo una brillante carriera all’Antimafia di Palermo, però, dopo alcuni disguidi con l’ambiente verrà trasferita a Catania. Nel presente Vanina sarà alle prese con intrigati casi ed incontri inaspettati.

Vanina Un vicequestore a Catania: incontro spiazzante con Manfredi

Stando alle anticipazioni sulla 1a puntata di Vanina Un vicequestore a Catania, la nuova fiction di Canale5, si scopre che la Guarrasi sarà alle prese con un intrigato caso di omicidio. Nel episodio dal titolo Il re del gelato nella gelateria di Agostino Lomonaco qualcuno ha avvelenato i gelati, per fortuna le pillole risulteranno innocue ma quello che all’inizio sembrava uno scherzo si trasformerà in qualcosa di più serio quando Agostino Lomonaco verrà trovato ucciso nel suo ufficio. Chi è stato? I sospettati saranno in molti, persino la figlia Corinna dato che l’uomo era incapace di farsi di costruire legami affettivi.

Anche la vita privata di Vanina Guarrasi, tuttavia, riceverà uno scossone. A scombussolarla sarà un incontro inaspettato con Manfredi (Corrado Fortuna). Per la vicequestore potrebbe essere l’inizio di qualcosa di bella ed importante ma il suo cuore è ancora in crisi dopo la burrascosa fine della sua storia d’amore con Paolo (Giorgio Marchesi) riuscirà a lasciarsi il suo passato alle spalle?

Come vedere in diretta streaming Vanina Un vicequestore a Catania

Svelate tutte le anticipazioni della prima puntata di Vanina Un vicequestore a Catania, non resta che dare l’appuntamento a questa sera, mercoledì 27 marzo 2024 su Canale5 a partire dalle 21.25 circa. Tutte le puntate della fiction di successo di Rai2 ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile sono già disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

