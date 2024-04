Vanina – Un vicequestore a Catania/ Anticipazioni 3 aprile 2024: il dolore per un amore finito

Le anticipazioni della seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania in onda oggi, mercoledì 3 aprile 2024, raccontano di una Vanina interpretata da Giusy Buscemi alle prese con i problemi della propria vita sentimentale e con il nuovo caso che si ritrova a dover affrontare in una Catania sommersa dalla sabbia nera dell’Etna. Vanina, con il dolore per la morte tragica del padre nel cuore, si tuffa a capofitto nel suo lavoro che la porta a Catania dove prova ad affrontare anche la fine della storia d’amore con Paolo Malfitano, magistrato impegnato nella lotta all’antimafia.

VANINA - UN VICEQUESTORE A CATANIA/ Il "guizzo" di Mediaset per tornare alla buona fiction

Nella puntata in onda questa sera, in particolare, Vanina affronterà non solo i problemi della sua vita sentimentale ma si ritroverà a dover risolvere un casa quando la sabbia nera dell’Etna che si abbatterà su Catania farà riemergere il cadavere di una donna morta cinquant’anni prima.

Vanina – Un vicequestore a Catania: anticipazioni della trama della seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di “Vanina – Un vicequestore a Catania” dal titolo Sabbia Nera vede la protagonista alle prese con un nuovo caso da risolvere. La sabbia nera che sommerge la città siciliana fa riaffiorare anche il dolore del passato di Vanina che si ritrova a dover fare i conti con la fine della relazione con Paolo Malfitano. Nonostante i due non stiano più insieme, si ritrovano a combattere insieme contro la mafia ma il trascorso sentimentale tra i due fa riemergere anche i vecchi dissapori.

Nel frattempo, la sabbia che ha sommerso la città di Catania porta Vanina e la sua squadra a risolvere un caso complicato quando viene ritrovato il cadavere di una prostituta morta cinquant’anni prima. Si tratta di Maria Cutò la cui morte è legata a un uomo di nome Gaetano, scomparso forse per mano della mafia. Intrighi e misteri che porteranno Vanina ad occuparsi di un caso su cui la verità appare abbastanza scomoda.

Come vedere in diretta streaming Vanina – Un vicequestore a Catania

Le anticipazioni della nuova puntata di Vanina promettono intrighi, emozioni e colpi di scena. Per vedere il secondo appuntamento con la fiction interpretata da Giusy Buscemi basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30. Oltre alla diretta televisiva, inoltre, è possibile vedere la fiction anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.

