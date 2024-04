Vanina Un Vicequestore a Catania/ Anticipazioni ultima puntata 17 aprile 2024: il Killer del padre arrestato?

Purtroppo stasera, 17 aprile 2024, assisteremo all’ultima puntata di “Vanina – Un Vicequestore a Catania”, la mini serie tv che ha spopolato nelle prime tre puntate, ottenendo una media del 20% di share. Settimana scorsa, il 10 aprile (rileggi le anticipazioni), la fiction con protagonista Giusy Buscemi ha totalizzato il 19,6% di telespettatori staccando del 6% “Forte e Chiara”, il programma attesissimo della Franchini su Rai 1. Stasera “Vanina – Un Vicequestore a Catania” riuscirà a bissare il successo? Il pronostico appare abbastanza scontato…

Storie personali, amori vecchi e nuovi, ritorni: anticipazioni dell’ultima puntata su Paolo, Manfredi e Giusy Buscemi in “Vanina – Un Vicequestore a Catania”

Una fiction di successo, “Vanina – Un Vicequestore a Catania”, che è riuscita a intrecciare l’azione della trama con le storie personali dei protagonisti. Da una parte tiene banco la storia sentimentale di Vanina che arriva da una grande delusione amorosa, a seguito della rottura con Paolo Malfitano, un magistrato operativo dell’antimafia di Palermo, con cui ha condiviso in modo totalizzante anche il lavoro sul campo. I due poi si sono allontanati, forse proprio per colpa della stessa Vanina che non ha voluto rivivere ombre del passato nel momento il cui Paolo è entrato nel mirino di Cosa Nostra. Era ancora troppo vivo il dolore per la perdita del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso dalla Mafia quando Vanina aveva poco più di quattordici anni. Fu proprio questo evento a spingerla a diventare poliziotta per trovare e arrestare gli assassini di suo padre e per combattere la Mafia.

Il problema è che difficilmente riusciamo a liberarci del passato “importante”. Quando si tratta di storie, di rapporti irrisolti, il passato riemerge con tutto il suo carico e ci presenta il conto. Così accade anche tra Paolo e Vanina, una storia importante, spezzata con violenza, che si riaffaccia nella vita del Vicequestore di Catania portando tormenti e nuovi misteri. Proprio quando Vanina sembrava aver trovato un nuovo spiraglio d’amore con l’affascinante medico, Manfredi Morreale: un’amicizia che sta crescendo e il cui sentimento diventa sempre più importante. La fiction “Vanina – Un Vicequestore a Catania”, come dicevamo ci regala questa finestra introspettiva sulla protagonista, Giusy Buscemy, che si trova davanti a un bivio amoroso e sentimentale: riabbracciare il suo passato, pieno di passione ma soprattutto di dolori, misteri, incomprensioni e paure che ha il volto di Paolo Malfitano o gettarsi tra le braccia del futuro, più leggero, fresco e spensierato, incarnato dal bel Manfredi Monterreale. Per Vanina la drammaticità della situazione sta nel fatto di non dover scegliere tra due persone ma tra due prospettive di vita. Deve decidere chi vuole essere, ma può farlo senza prima aver risolto il “caso” della sua vita?

“Vanina – Un Vicequestore a Catania”, anticipazioni quarta e ultima puntata dal titolo “La salita dei saponari” oggi 17 aprile 2024 su Canale 5

In molti stamattina si stanno domandando cosa accadrà nell’ultima puntata. E in effetti le notizie a disposizione non sono tantissime ma proviamo a spoilerare alcune anticipazioni della fiction “Vanina – Un Vicequestore a Catania”. L’umore di Vanina non è dei migliori, il vicequestore è deluso e ha il volto rabbuiato. Il suo ritorno a Catania è pieno di pensieri e rimorsi per aver fallito (momentaneamente) nella missione della sua vita: non è riuscita ad arrestare l’ultimo assassino che ha ucciso il padre. Una missione molto pericolosa a cui il Vicequestore ha voluto partecipare a tutti i costi, e che poteva mettere a repentaglio la propria vita. Purtroppo, come detto, il killer riuscirà a dileguarsi…

Tra le anticipazioni di Vanina – Un Vicequestore a Catania dell’ultima puntata segnaliamo anche il nuovo caso che vede Giusy Buscemi protagonista: si tratta della morte di Esteban Torres, un cubano, molto chiacchierato in città e coinvolto in affari e giri poco limpidi. L’esule aveva stretto un rapporto amoroso con una ragazza siciliana. Per Vanina un delitto complicato e contraddittorio da risolvere: gli indizi a disposizione del Vicequestore sono abbondanti, sembrano anche chiari ma non portano a nessuna soluzione nella ricerca del colpevole.

Le chicche che vi diamo, le ultimissime anticipazioni di “Vanina – Un Vicequestore a Catania” di oggi 17 aprile 2024, riguardano una strana “confessione” dell’avvocata De Rosa fatta direttamente a Giusy Buscemi e una azione folle dell’agente Salvatore Lo Faro che chiamerà in causa tutta la squadra Mobile.

Il cast di “Vanina – Un Vicequestore a Catania”: la sua squadra alla Mobile (ma non solo…)

Tito Macchia (Orlando Cinque), il grande capo.

Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettore capo che agisce da braccio destro.

Marta Bonazzoli (Paola Giannini), una ispettrice molto rigorosa e sul pezzo.

Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica), il sovrintendente non troppo sveglio, un pò buffo e dai modi goffi

Salvatore Lo Faro (Danilo Arena), l’agente, il belloccio della compagnia, di bell’aspetto ma non un fulmine di guerra

“Giuli” De Rosa (Dajana Roncione), avvocata brillante e intraprendete, ex compagna di classe al Liceo di Vanina

Adriano Calì (Alessandro Lui), medico legale con cui Vanina intrattiene un bel rapporto di amicizia

Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna), anche lui medico, dai modi gentili, che sembra attirare le “simpatie” di Vanina

Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), magistrato dell’Antimafia, ex fidanzato di Vanina











