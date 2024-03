Vanina-Un vicequestore a Catania, ascolti record per la prima puntata/ Giusy Buscemi è riuscita a….

Ascolti tv mercoledì 27 marzo, Giusy Buscemi parte fortissimo con Vanina-Un vicequestore a Catania

Ieri mercoledì 27 marzo è andata in onda la prima puntata della nuova fiction Mediaset Vanina Guarrasi. La serie con protagonista l’attrice ed ex Miss Italia Giusy Buscemi ha conquistato il pubblico di Canale Cinque. Ascolti subito convincenti per la produzione, capace di mandarsi alle spalle tutta la concorrenza. Niente da fare per Rai1, che ha proposto in prima serata il film con protagonista Kim Rossi Stuart, Cosa sarà, che non si è rivelata una mossa azzeccata per tenere il passo di Canale 5. Vanina-Un vicequestore a Catania, la nuova mini serie con protagonisti Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi ha conquistato 3.308.000 spettatori, facendo segnare uno share del 19.3%. Su Rai 1 il film con protagonista Kim Rossi Stuart è stato scelto da 1.968.000 spettatori pari all’11% di share.

Numeri che si sono rivelati distanti da Mediaset e Vanina-Un vicequestore a Catania. Rai2 ha invece mandato in onda l’ultimo atto della quarta stagione di Mare Fuori. La puntata finale della serie tv ha interessato 1.066.000 spettatori pari al 5.9% di share (numeri che su RaiPlay sono stati ovviamente da capogiro considerato il successo della produzione di Picomedia).

Vanina-Un vicequestore a Catania batte anche Chi l’ha visto di Federica Sciarelli

La nuova fiction Vanina-Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi ha mandato al tappeto anche un pezzo forte del mercoledì sera, Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. Il programma di Rai3, uno dei capisaldi della tv italiana, ieri sera mercoledì 27 marzo ha interessato 1.987.000 spettatori (share 12,04%). Italia Uno ha invece proposto in prima serata il film kolossal Joker, campione di incassi al botteghino e con protagonista Joaquin Phoenix. La pellicola ha raccolto davanti alla tv 1.017.000 spettatori (share 5,83%). Vanina Guarrasi si è rivelata troppo superiore per la concorrenza.

Mentre Canale 5 andava in onda con Vanina-Un vicequestore a Catania, Rete 4 ha invece proposto una nuova puntata di Fuori dal coro: 944.000 spettatori (share 6,76%). La7 ha invece mandato Inchieste da fermo: 650.000 spettatori, con share 3,48%. Insomma, la fiction con Giusy Buscemi si è rivelata superiore a tutta la concorrenza. La serie è di genere poliziesco ospitato dalla Sicilia e ispirato ai romanzi di Cristina Cassar Scalia. A rubare l’occhio al pubblico di Canale 5, oltre a una trama avvincente, è stata la Sicilia, con particolare riferimento proprio alle bellezze catanesi. Buona parte delle sequenze sono infatti state realizzate in quel di Catania, escludendo alcune scene girate in altre città sparse sempre per la incantevole Sicilia. E i telespettatori hanno risposto presenti al primo appuntamento con Giusy Buscemi e la sua Vanina-Un vicequestore a Catania.











