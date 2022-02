Vanni Oddera/ La fidanzata Lucilla Agosti, la malattia Sindrome di Kartagener e l’impegno nel sociale

Vanni Oddera, campione nello sport e nella vita

Vanni Oddera è ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“. Il campione di motocross freestyle soffre di una malattia molto rara, la Sindrome di Kartagener. “Significa che ho il cuore a destra anziché a sinistra, e tutti gli organi invertiti: il fegato al posto della milza, i reni spostati, così come i lobi del cervello, e il sangue circola in maniera contraria”, spiega. L’ha scoperto per caso, a 12 anni, dopo essersi sottoposto a un elettrocardiogramma per iscriversi a un corso di pattinaggio artistico, un’idea di sua madre per tentare di distrarlo dalla passione che aveva fin da bambino: le moto. Una passione che né il situs viscerum inversus, né le preoccupazioni della mamma hanno fermato, perché Vanni Oddera ha fatto di quello che poteva essere un punto debole il suo punto di forza.

Vanni Oddera, la Mototerapia e Lucilla Agosti

Vanni Oddera è nato nel 1980 a Pontinvrea, un paese tra Genova e Savona. E’ stato lui a lanciare il progetto di Mototerapia, dedicato a bambini e ragazzi disabili, autistici o con gravi patologie. Vanni Oddera fa salire questi ragazzi in moto, li fa volare, li fa sorridere, mette loro le ali quando sembra le la malattia gliele abbia tranciate. E, se i ragazzi non possono andare da lui, va lui da loro in ospedale, naturalmente in moto (elettrica), portando il suo progetto Freestyle Hospital. Nel marzo 2020, grazie a uno studio dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, vengono ufficialmente riconosciuti i benefici della Mototerapia sui pazienti oncologici. Vanni Oddera è fidanzato con Lucilla Agosti. Piccola curiosità: entrambi hanno una figlia che si chiama Alma. La bambina dell’Agosti è nata nel 2017 mentre quella del campione di motocross nel 2018. Dall’ex compagno Lucilla Agosti ha avuto altri due figli: Cleo e Diego, che hanno rispettivamente 10 e 7 anni.

