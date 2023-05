Vannia Gava, marito ferito per sparo accidentale al poligono/ “Situazione complicata”

Incidente al poligono di tiro di Aviano, dove il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari è stato colpito alla gamba da uno sparo accidentale che gli ha provocato una grave lesione ad un’arteria. L’ufficiale dell’Arma, marito del viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, stando a quanto riportato dai media locali, è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Pordenone e sottoposto ad un lungo intervento di circa 12 ore che si è concluso bene. Gava, come riportato da Il Messaggero, ha parlato di una «operazione lunga e importante, ma che si è conclusa bene intorno alle sei e mezza di questa mattina senza complicazioni».

Inoltre, ha precisato che «solo nelle prossime ore si saprà qualcosa di più» sulle condizioni del marito, che restano gravi, anche se fortunatamente è fuori pericolo di vita. Sull’incidente, che si è verificato ieri pomeriggio alla scuola italiana di tiro pratico, ex cava Sartori, di San Martino di Campagna, è stato aperto un fascicolo per fare chiarezza su quanto accaduto.

“SPARO ACCIDENTALE AL POLIGONO DI AVIANO”

Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, in servizio a Udine dove coordina l’Ufficio ordinamento, addestramento, informazioni e operazioni, si stava addestrando quando si è verificato l’incidente. Lo ha confermato la moglie Vannia Gava: «Mio marito si stava allenando da solo, quando è partito un colpo e si è ferito a una gamba», ha dichiarato il viceministro dell’Ambiente, tentando una ricostruzione di quanto accaduto alla luce delle poche informazioni che ha a disposizione. Gava si trovava a Sacile quando è stata contattata per essere informata che stavano portando il marito in ospedale. «Quando è partito lo sparo, non c’era nessuno con lui. Credo abbiano sentito un urlo e quando sono usciti l’hanno trovato a terra». Poi ha aggiunto: «La situazione è ancora complicata». Nel frattempo, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto le ha mandato un messaggio di sostegno: «In questo momento il nostro pensiero è rivolto al colonnello Antonio Dibari, marito della viceministra Gava. Alla cara Vannia l’abbraccio mio e di tutto il Ministero, con la speranza che presto si possano superare tanto dolore e preoccupazione».

