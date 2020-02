Vanya Stone/ Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo? L’attrice: “lei non c’entra”

Era il 7 gennaio scorso quando Vanya Stone, tatuatrice trentenne, rendeva noto, sui propri profili social, di avere avuto una breve relazione con Paolo Ruffini. Complice del loro incontro, i casting de La pupa e il secchione e viceversa, dove lei vestiva i panni dell’aspirante pupa e lui quelli del futuro conduttore. Tuttavia, nonostante un provino brillante e un pre-contratto ormai stilato, qualcosa sarebbe andato storto e – così come confermato dall’aspirante pupa con un messaggio sui social – le sarebbe stata preclusa la possibilità di partecipare al programma. Secondo Vanya Stone, però, i motivi di questo repentino cambio di rotta sarebbero da ricercare in quella relazione parallela che per qualche tempo l’avrebbe legata a Paolo Ruffini, una storia che, secondo quanto ha rivelato su Instagram, si sarebbe consumata proprio mentre il conduttore era ancora sentimentalmente legato a l’attrice Diana Del Bufalo, oggi sua ex fidanzata.

VANYA STONE E PAOLO RUFFINI? IL POST AVVELENATO

“Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione’ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma”. Ha inizio così il post con il quale Vanya Stone ha reso noto sui social la sua presunta liaison con Paolo Ruffini. “Mi avevano mandato il pre-contratto ma all’ultimo – ha sottolineato la tatuatrice – qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia… che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo”. Le parole dell’aspirante concorrente de La pupa e il secchione e viceversa sono apparse sin da subito inequivocabili, anche quando ha spiegato che tra loro la storia si sarebbe conclusa nel peggiore dei modi: “Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta – si legge nel post cancellato – mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi… Come vedi, eccoci ancora qui”.

DIANA DEL BUFALO: “VANIA STONE? LEI NON C’ENTRA”

Paolo Ruffini ha scelto di non replicare alle parole al vetriolo rilasciate a mezzo social da Vanya Stone. Della loro presunta relazione, oggi non è rimasto nulla, neanche quel post con la quale la tatuatrice, su tutte le furie, ha reso nota la loro liaison. Negli ultimi giorni, però, a spezzare una lancia in suo favore è stata Diana Del Bufalo, secondo la Stone ancora fidanzata con Paolo Ruffini quando si sarebbe consumata la loro relazione segreta. La Del Bufalo, infatti, ha sollevato la Stone dall’accusa di essere la colpevole della fine della loro storia, specificando, in una intervista rilasciata al settimanale Oggi, che lei, in tutto quello che è accaduto con il suo ex fidanzato “non c’entra”. “È successo tanto altro, e tanto prima”, ha precisato infatti l’attrice. Non resta che attendere se la Del Bufalo, ospite oggi pomeriggio nel salotto di Verissimo, tornerà sull’argomento.



