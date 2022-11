Vaporetto investito da lancione a Venezia/ Video, paura tra i turisti a bordo

Un vaporetto a Venezia è stato investito da un lancione: la scena è stata ripresa in un video dai turisti e dai pendolari che si trovavano a bordo dell’imbarcazione per attraversare la laguna. Il mezzo appartenente alla linea 6 era partito da Sant’Elena ed era diretto al Lido. L’impatto è stato piuttosto violento, ma per fortuna nessuno di coloro che erano a bordo è rimasto ferito. Soltanto tanta paura.

La causa dell’incidente pare sia stata dovuta alla poca attenzione del conducente del lancione, che non ha visto nella sua traiettoria il vaporetto. Le due imbarcazioni si sono per questo motivo scontrate. Il marinaio che stava guidando quello più piccolo si è infuriato per quanto accaduto. “Sei un idiota, ringrazia che non ci sono le forze dell’ordine”, ha detto all’altro come si sente nelle immagini registrate.

Vaporetto investito da lancione a Venezia: il video diventa virale, non ci sono feriti

Il video del vaporetto investito da un lancione a Venezia è immediatamente diventato virale sui social network. La registrazione arriva da una turista che si trovava a bordo e che era in posa proprio nel punto della piccola imbarcazione che è stato colpito. Inizialmente la donna saluta di fronte alla telecamera, poi si accorge della pericolosa vicinanza dell’altro mezzo. Sono stati attimi di paura, ma per fortuna al di là della botta non c’è stato nient’altro.

A pubblicarlo su Instagram le immagini è stata anche l’account Veneziabelladadio, che sottolinea come l’incidente sia avvenuto in una zona della laguna che era completamente libera. È anche per questo motivo che in molti si stanno domandando come abbia potuto il conducente del lancione procedere in quella traiettoria e urtare il vaporetto. Una disattenzione che è stata evidenziata dal marinaio che guidava quest’ultimo, infuriato.

Un post condiviso da VeneziaBellaDaDio (@veneziabelladadio)













