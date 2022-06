Vaporidis affronta Carmen Di Pietro all’Isola “Mi sono ricreduto su di te”/ “Ecco cosa non sopporto”

Nicolas Vaporidis affronta Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi 2022

È tempo di confronti e cose non ancora dette all’Isola dei Famosi 2022. I naufraghi, ormai a un passo dalla fine di questa lunga edizione, la più lunga di sempre, si raccontano le impressioni mai svelate, portando a galla retroscena inediti. È il caso di Nicolas Vaporidis che ha affrontato Carmen Di Pietro, rivelandole che la prime impressione avuta su di lei non è quella che ha oggi.

“Di te quello che non sopporto è la tua ormai nota ossessione per il cibo. – ha ammesso bonariamente Vaporidis, spiegandole poi che – Io inizialmente non avevo capito il genio che c’è dietro di te, perché ero convinto che questo tuo modo di essere, parlare, non lo capivo… Non avevo idea di quanta intelligenza ci vuole per costruire una cosa come questa.”

Nicolas Vaporidis e le sensazioni di Luca Daffrè

Poco dopo anche Luca Daffrè ha voluto dire la sua ma non su Carmen Di Pietro bensì proprio su Nicolas Vaporidis. L’ex di Uomini e Donne non ha mai fatto mistero dell’ottima impressione che ha avuto dell’attore, tanto che oggi i due sono diventati amici. Nel corso della chiacchierata ha però voluto ribadire i suoi sentimenti per Vaporidis, dichiarando: “Io sono entrato qua pensando che tu fossi burbero, invece fin dal primo giorno mi hai dimostrato il contrario. Sei stato uno dei primi che si è avvicinato a me, che mi ha dato sempre un sacco di fiducia, hai sempre creduto in me dall’inizio”. “Insomma ti ho adottato!”, ha infine scherzato Nicolas, contento degli apprezzamenti dell’amico.

