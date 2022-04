Vaporidis attacca Ilona Staller “Non fa niente all’Isola”/ Licia: “Sono pregiudizi!”

Ilona Staller finisce nel mirino di alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Il motivo? Il ben poco aiuto che, secondo loro, la concorrente dà in playa. È Nicolas Vaporidis il più agguerrito in questo senso: in un confessionale, il naufrago spiega che Ilona non aiuta gli altri se non con minime mansioni sporadiche. Questo il motivo per il quale sarebbe proprio Cicciolina la persona che vorrebbe nominare. Il filmato viene mostrato in diretta e scatena in palapa una discussione tra Nicolas e Ilona, che dice di essere invece d’aiuto al gruppo e di non farlo per mettersi in mostra: “Spesso prendo la legna di notte, voi non mi vedete”, spiega la Staller in diretta.

Licia Nunez difende Ilona Staller e attacca Vaporidis: “Pregiudizi”

Nella discussione che nasce tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis chiede di potersi intromettere Licia Nunez. La naufraga prende le parti di Cicciolina, attaccando Nicolas e altri naufraghi: “Quest’isola è piena di pregiudizi!” Spiega dunque che “Ilona, in due settimane che sono qui, mi ha aiutato tantissimo! Siamo andate a pescare insieme, abbiamo preso la legna, non è vero che non aiuta!” Nicolas, però, ribatte: “Hai detto bene: tu sei qui da due settimane, noi da 33 giorni, forse abbiamo un metro di giudizio un po’ più ampio del tuo”.

