Vaporidis furioso all’Isola “Ci fate passare da miserabili”/ Luxuria: “Vola basso”

L’uscita dalla palapa di Clemente Russo e Laura Maddaloni nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi fa infuriare Nicolas Vaporidis. L’attore era convinto che ad essere eliminati sarebbero stati Carmen Di Pietro e suo figlio e, per questo, si è poi sfogato in diretta: “Al pubblico piace il trash e il gossip, piace la dinamica di mamma e figlio che stanno lì a litigare, quando probabilmente se separati avrebbero potuto fare il loro percorso e forse noi avremmo avuto il piacere di vedere un ragazzo di 20 anni da solo e una donna non mamma ma donna, questo era il mio obiettivo.” ha tuonato. Spiegando poi che “avrei lasciato Clemente e Laura in gioco, che si sbattono tutto il giorno, per vedere un reality che non si riduce soltanto ai battibecchi e a quattro pezzetti di cocco da miserabili, perché ci fate passare da miserabili.” Le parole di Nicolas fanno storcere il naso in studio a Vladimir Luxuria che prende parola per attaccarlo: “Ma chi sei tu per decidere chi è trash e chi non è trash? Abbassa le piume, vola basso!”

