Vaporidis Vs Maria Laura all’Isola: “Stratega e furba”/ Lei piange: “Vuole che esco”

Nicolas Vaporidis contro Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi 2022: volano sospetti

Lo sfogo di Maria Laura De Vitis dopo aver scoperto di essere stata nominata da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi scatena i sospetti di Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo, volendoci vedere chiaro, ha deciso di interrogare la diretta interessata: “È legittimo avere un crollo ma non ti imbarazza manifestarlo davanti a tutti?” ha chiesto. “Sono una che non fa vedere le emozioni manco a pagarle, qua sull’Isola, avendo io represso fuori tutto, appena mi viene da parlare di cose mie, mi scatta l’emotività.” ha spiegato allora la De Vitis.

Maria Laura scopre la nomination di Edoardo e Carmen all'Isola e crolla/ "Tradita"

Nicolas, tuttavia, ha incalzato, facendole notare che “Quando le emozioni sono così vere, sincere e forti, il farlo così… Metti in conto che tu le regali a milioni di persone che in quel momento, di quelle emozioni tue, ci fanno quello che vogliono.” “Sinceramente possono farci ciò che vogliono, – ha replicato Maria Laura – io l’ho fatto per me stessa, per aprirmi, perché fuori non lo faccio mai!”

Maria Laura 'tradita' da Carmen all'Isola/ Lei sospetta: "Spero non mi abbia pugnalato alle spalle"

Nicolas Vaporidis contro Maria Laura De Vitis: “Bravissima furba”

In confessionale, Maria Laura De Vitis si è però sfogata contro Nicolas Vaporidis: “L’unica persona che stia strumentalizzando il mio sfogo è Nicolas perché vuole far passare questo mio sfogo come una premeditazione per chissà che cosa, penso sia una tattica per mettermi contro alcuni naufraghi, oppure per farmi uscire dal gioco.” “Io voglio capire se tu a volte ci marci oppure sei proprio così. – ha continuato Vaporidis, manifestando apertamente i suoi sospetti sulla ragazza che, intanto, è scoppiata in lacrime – Se tu mi dici che fuori sei molto riservata e poi qui ti stai aprendo così, qualche sospetto mi viene.” Poi in confessionale ha dato la sua sentenza: “Io la vedo come una strategia che a me non piace. Io considero Maria Laura in questo momento, sotto nomination, una bravissima furbacchiona.”

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis/ Isola dei Famosi, dalle polemiche allo scontro con Lory Del Santo

© RIPRODUZIONE RISERVATA