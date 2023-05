Var arbitro Taylor Abraham-Gudelj, fallo in area in Siviglia-Roma?/ Mourinho chiede il rigore

Var, per l’arbitro Taylor Abraham-Gudelj non è rigore

La Roma chiede un rigore nel corso del primo tempo del match contro il Siviglia, valido per la finale di Europa League. Due minuti prima del gol del momentaneo 1-0 di Dybala, che ha sbloccato la sfida, Abraham è stato protagonista di un episodio discusso con Gudelj. Al minuto 32 del primo tempo, contatto dubbio in area di rigore andalusa: l’attaccante giallorosso è infatti finito a terra dopo un presunto colpo subito dal difensore degli spagnoli.

Diretta/ Roma Siviglia (risultato 1-1) streaming video Rai 1: gara tesissima (oggi 31 maggio 2023)

L’arbitro Taylor ha scelto di non andare al Var a rivedere l’azione, spiegando di aver visto tutto, complice anche un silent check al Var. Tante le proteste della Roma e di Mourinho in panchina. Ma cosa è successo nell’area di rigore del Siviglia? Su una palla alta, Abraham è andato a colpire di testa. L’attaccante è stato anticipato da Gudelj, che nel tentativo di prendere palla ha colpito al volto il giallorosso. Per l’arbitro non c’è rigore, neppure dopo il silent check al var. Il serbo, infatti, ha toccato il pallone prima di prendere Abraham: per questo il suo intervento non è falloso per il direttore di gara.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Cesena Vicenza (risultato finale 0-0): triplice fischioDIRETTA/ Pordenone Lecco (risultato finale 1-3): lombardi in semifinale! (31 maggio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA