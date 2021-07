VAR ITALIA BELGIO MOVIOLA DIRETTA/ Video Gol annullato Bonucci, rigore generoso Doku

Altro episodio da moviola in Italia Belgio proprio al minuto numero 45 del primo tempo, con il cursore Doku che, entrando in area, ingaggia un duello spalla contro spalla con Di Lorenzo e finisce a terra. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto tra le proteste dei giocatori azzurri, panchina compresa: si attende l’intervento del Var, che effettua un immancabile “penalty check”, nella convinzione generale che il tiro dagli undici metri non sarà confermato. Invece, il direttore di gara conferma la sua decisione iniziale, in quanto il Var non lo reputa un chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Dal dischetto va Romelu Lukaku, che spiazza Donnarumma e accorcia le distanze (Italia-Belgio 2-1): un episodio destinato a fare discutere. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

VAR ITALIA BELGIO, MOVIOLA: URLO AZZURRO STROZZATO IN GOLA

Urlo strozzato in gola per gli Azzurri durante Italia Belgio, match valido per i quarti di finali degli Europei 2020, con Leonardo Bonucci che al 13′ aveva trovato la deviazione sotto porta che aveva sbloccato il parziale, salvo vedere il proprio gol annullato dal Var e dal direttore di gara. La marcatura del difensore bianconero era giunta sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla corsia di destra da Lorenzo Insigne e prolungato sul secondo palo da una deviazione di Giorgio Chiellini, quest’oggi al rientro dopo l’infortunio.

VAR ITALIA BELGIO, MOVIOLA: LEONARDO BONUCCI, GOL ANNULLATO

Subito dopo avere insaccato la sfera alle spalle di Courtois, Bonucci si è lasciato andare a una corsa liberatoria e al suo tradizionale gesto di “sciacquarsi la bocca”, ma, poi, le immagini riviste al Var hanno mostrato chiaramente che il gol doveva essere annullato, per via della posizione di fuorigioco di Bonucci sul tocco di Di Lorenzo (forse peraltro anche quest’ultimo era leggermente oltre la linea difensiva belga dopo il tocco di Chiellini). Si è rimasti dunque sullo 0-0 in Italia Belgio, con il ct Roberto Mancini visibilmente deluso per l’esito del responso fornito dalla tecnologia. Poi, al 30′ l’esultanza, questa volta lecita, per l’1-0 di Barella.

