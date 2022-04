Varallo (Piemonte)/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: influenze ottocentesche

Varallo (Piemonte): scopri cosa rende particolare questo borgo finalista de “Il borgo dei borghi 2022”

Varallo è uno dei paesi in finale per “Il borgo dei borghi 2022”. Si tratta di un luogo davvero incantevole perché, a differenza della maggior parte dei borghi italiani, non presenta delle note medievali anche se nasce in quel periodo, ma l’architettura si rifà molto di più all’epoca ottocentesca con la presenza di splendidi palazzi decorati, ville ristrutturate e strette vie per il passeggio. Camminando per il centro storico del paesino in provincia di Vercelli, si può arrivare fino al santuario del Sacro Monte Patrimonio dell’Unesco. Varallo è un il luogo ideale per coloro che vogliono staccare per un po’ dalla città ed immergersi nel verde dato che dista solo poche ore da grandi centri come Milano e Torino.

Varallo e il Sacro Monte, perchè nella lista dei beni d’interesse mondiale tutelati dall’UNESCO?

Il Santo Monte di Varallo è un luogo insolito ma dal carattere unico, al punto da essersi guadagnato un posto nella lista dei beni d’interesse mondiale tutelati dall’UNESCO, ma perché? Perché anche se il nome fa pensare ad un alto monte dove andare a fare pellegrinaggio, non c’è niente di più errato; si tratta un complesso immerso nel verde dove sono presenti ben 45 cappelle tutte contenenti statue antiche e affreschi eccezionali. L’arte utilizzata per decorare le pareti sembra essere quasi eccessiva per l’utilizzo di colori vivi e la presenza di numerosi elementi, ma è proprio questa particolarità ad affascinare i turisti che ogni anno vengono ad a visitare questo luogo. Il complesso monumentale di trova ad un altezza di oltre 600 metri e sovrasta tutta la vallata, quindi oltre alla cultura anche la natura regala uno spettacolo da togliere il fiato. Qui per vedere il video di Varallo.

