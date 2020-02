Varese, auto dentro supermercato/ Sessantenne mette la prima invece della retro

Curioso episodio accaduto in un supermercato della provincia di Varese, precisamente in quel di Cadegliano Viconago. Un uomo a bordo di un’auto ha sfondato il supermarket, finendo all’interno dello stesso store. La vicenda, ai limiti del surreale ma non così rara come si potrebbe pensare, è avvenuta precisamente nella giornata di lunedì scorso, 3 febbraio 2020, poco dopo le ore 10:30. Il supermercato in questione è il Di Più che ha sede lungo la strada statale 223, e una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco nonché i carabinieri. La vicenda poteva avere esito drammatico, ma si è conclusa “solo” con il ferimento di due persone che al momento del disastro si trovavano nel supermercato per fare la spesa. Si tratta di una donna di 73 anni, e di un uomo di anni 60. Per entrambi una mattinata di enorme spavento e che probabilmente non si dimenticheranno mai, ma fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito in maniera grave.

VARESE, AUTO DENTRO SUPERMERCATO: IL TWEET DEI VIGILI DEL FUOCO

A finire all’interno del market, un uomo di sessantanni alla guida di una piccola utilitaria giapponese, che ha sbagliato completamente manovra: pare infatti che invece di fare retromarcia, abbia ingranato la prima, e una volta che l’auto si è messa in moto ha sfondato le vetrine del negozio, finendo contro gli scaffali all’interno. Scena surreale quella apparsa agli occhi dei soccorritori, ed in particolare dei Vigili del fuoco, che hanno voluto immortalare il momento, pubblicandolo poi sul proprio profilo Twitter: “C’è da rimuovere un’automobile…al banco frigo! – si legge sui social – intervento inusuale per i #vigilidelfuoco a Cadegliano Viconago (VA): rimossa un’autovettura finita all’interno di un supermercato per un incidente stradale #3febbraio”. Un supermercato che non sembra voler trovare pace: la sera prima dell’incidente, infatti, dei ladri erano entrati in azione portando via 8000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA