Varese, maxi rissa fra minorenni: in 100 con bastoni e catene/ Video, 14enne ferito

Maxi rissa avvenuta nel pomeriggio di ieri in provincia di Varese, di preciso in quel di Gallarate. Come da video che potete visionare più sotto, un centinaio di ragazzi, tutti minorenni, si sono dati appuntamento in centro per affrontarsi via-a-vis in maniera violenta. Il quotidiano IlGiorno riferisce che i due gruppi rivali composti da giovanissimi, hanno organizzato “l’evento” via social e chat, in particolare attraverso WhatsApp, e alla fine sono stati un centinaio quelli che si sono ritrovati ieri pomeriggio, venerdì 8 gennaio 2021.

Stando alle testimonianze raccolte dalla polizia locale di Gallarate, alcuni si sarebbero presentati addirittura armati di bastone e di catene, e uno di loro, un quattordicenne, avrebbe riportato anche una ferita alla testa, fortunatamente risultata essere non grave. Molti i residente della zona che hanno avvertito le forze dell’ordine, e quando sono giunte con diversi mezzi, il triste “spettacolo” è stato interrotto.

VARESE, MAXI RISSA IN CENTRO: LO SGOMENTO DEL SINDACO DI GALLARATE

Come detto sopra, la rissa di Gallarate è stata organizzata via “digitale”, e sempre sul web sono circolati anche alcuni video che hanno immortalato la scena, la maggior parte dei quali di residenti sgomenti per quanto stesse accadendo in pieno giorno e alla luce del sole. Non è ben chiaro come mai i due gruppi rivali siano arrivati allo scontro, ma gli inquirenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e proseguiranno le indagini per cercare di vederci più chiaro nei prossimi giorni. “E’ difficile capire – il commento del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, parole riportate da IlGiorno.it – come sia potuta accadere una cosa del genere che centinaia di ragazzi si siano dati appuntamento per un pestaggio di gruppo. Deve farci riflettere tutti sull’educazione dei nostri figli. Credo sia un allarme forse una situazione dovuta alla mancata socialità, attività sportiva, un’aggressività spaventosa”.





