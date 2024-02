Varese, professoressa accoltellata da studente davanti scuola Enaip/ Arrestato 17enne: 3 ferite alla schiena

AGGRESSIONE CHOC A VARESE: STUDENTE ACCOLTELLA PROFESSORESSA 57ENNE ALLA SCHIENA

Nella mattinata di oggi si segnala purtroppo da Varese un gravissimo episodio di violenza a scuola avvenuto davanti all’istituto professionale Enaip, in via Uberti: uno studente 17enne ha accoltellato, secondo le prime informazioni date da agenzie e quotidiani locali, una professoressa durante l’ingresso di tutta la scuola per le normali lezioni del lunedì mattina.

Il ragazzo è stato subito individuato, disarmato e arrestato proprio davanti a scuola e ora dovrà rispondere della grave accusa di lesioni e aggressione: il ragazzo avrebbe usato un coltello a serramanico mentre gli altri studenti entravano all’Enaip di Varese attorno alle ore 8. L’insegnante è stata immediatamente soccorsa e ricoverata in codice giallo dal personale 118 giunto sul posto con automedica e un’ambulanza della croce rossa di Varese. Tanto lo studente quanto la professoressa accoltellata frequentano l’istituto Enaip, l’Ente Nazionale ACLI Istituzione Professionale.

ENAIP VARESE, STUDENTE 17ENNE ARRESTATO DOPO L’ACCOLTELLAMENTO: LA DINAMICA

Secondo quanto rivela Varese News, la donna – professoressa 57enne – è arrivata cosciente nel pronto soccorso all’ospedale di circolo di Varese, con tre brutte ferite sulla schiena. Subito trasferita in sala operatoria, i sanitari la stanno operando in codice giallo e dunque al momento non versa, per fortuna, in gravi condizioni né vi sono rischi per la vita.

Le volanti della Polizia subito allertate hanno provveduto a fermare e arrestare il 17enne che ha accoltellato la professoressa ma ora cercheranno di indagare il perché di una simile grave aggressione: secondo quanto riferito dai primi testimoni ai colleghi de “Il Giorno”, il ragazzo soffrirebbe di alcuni problemi comportamentali ma al momento non si esclude alcuna pista per quanto riguarda il movente. Dopo l’allarme lanciato dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara negli scorsi mesi per le troppe aggressioni contro i docenti dentro e fuori le classi (tanto da lanciare l’iniziativa dello psicologo a scuola, ndr), lo scorso maggio un precedente molto simile a quanto avvenuto oggi a Varese avvenne ad Abbiategrasso, alle porte di Milano: la professoressa Elisabetta Condò, mentre passava tra i banchi, venne aggredita da uno studente che l’accoltellò alle spalle con un pugnale con lama di 20 centimetri. Il 16enne in questione venne fermato, bocciato e in seguito anche espulso dall’istituto Liceo Scientifico Alessandrini di Abbategrasso.

