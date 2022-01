Varese, uccide figlio 7 anni e nasconde corpo nell’armadio/ Poi accoltella ex moglie

Uccide il figlio di 7 anni e lo nasconde nell’armadio, poi accoltella l’ex moglie. Orrore a Capodanno a Morazzone, in provincia di Varese. La tragedia si è consumata ieri, per mano di un uomo di 40 anni che era agli arresti domiciliari in casa del padre, in quanto accusato di aver accoltellato un collega ad Azzate a fine novembre. Stando alle prime informazioni emerse, era stata avviata la pratica di separazione con la moglie, che peraltro lo aveva già segnalato per episodi di violenza. Invece da una prima ricostruzione, riportata dal Corriere della Sera, è emerso che l’omicidio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio.

Il 40enne ha ucciso il figlio con un solo fendente alla gola, poi è uscito alla ricerca della moglie, trovandola nella loro ex casa coniugale a Gazzarra Schianno. Lì ha provato a uccidere anche la donna, riuscendo però solo a ferirla con un coltello. Lei si è chiusa in casa e ha dato l’allarme ai carabinieri. Così sono scattate subito le ricerche dell’uomo, che è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Varese e Saronno.

L’ARRESTO DOPO INSEGUIMENTO (E SPERONAMENTO)

L’auto del 40enne è stata individuata nella zona di confine. Era in fuga a Viggiù, al confine con la Svizzera. Secondo quanto riportato dal Corriere, c’è stato anche un inseguimento e uno speronamento dell’auto di servizio dei carabinieri, che sono riusciti a raggiungerlo a piedi nei boschi. L’uomo si era nascosto in un capanno di caccia e aveva ancora il coltello con sé. Qualche dettaglio in più lo fornisce il Saronno, spiegando che il fermo è arrivato dopo una caccia all’uomo partita alle 6 con 13 pattuglie.

Nel frattempo, altri militari dell’Arma hanno perquisito la casa dell’uomo a Morazzone, dove hanno scoperto il cadavere del figlio di 7 anni nascosto in un armadio. L’ex moglie invece, soccorsa dal personale sanitario inviato sul posto da Areu, si trova ricoverata al pronto soccorso di Varese, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora sulla vicenda sta indagando la Procura di Varese. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Al termine delle formalità, verrà condotto in carcere a Varese.



