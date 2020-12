Variante Covid inglese, 2 positivi in Italia/ Oggi riunione Ue: vaccino, cosa cambia

Le borse crollano, i cittadini iniziano a spaventarsi e i governi Ue si trovano oggi in riunione d’emergenza per mettere a punto una nuova strategia comune: la variante “inglese” del Covid-19, riconosciuta solo pochi giorni fa tra Londra e il sud-est della Gran Bretagna e annunciata dal Governo Johnson, sta mietendo terrore prima ancora di vittime. Da ieri non solo Uk, Olanda, Danimarca e Australia hanno confermato la presenza di casi isolati di “nuovo” Covid-19, ma anche in Italia una coppia di rientro dall’Inghilterra è risultata positiva alla “variante” (e si trova già in quarantena da giorni secondo tutte le dovute regole garantite dal Ministero della Salute). Per “variante” del Covid, spiegano le autorità sanitarie inglesi che l’hanno riconosciuta nelle scorse settimane, si intende un nuovo ceppo del Sars-CoV-2 che consente al virus di circolare molto più velocemente (quasi il 70% in più) e i primi dati degli ultimi giorni in Uk lo confermerebbero (36mila in sole 24 ore): come hanno spiegato gli scienziati dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Oms, di “varianti” ve ne sono tante dato che più circola il Covid e più vi sono possibilità di mutamento. Ora però il “ceppo inglese” sembra quello che spaventa più di tutti anche se ancora la scienza predica calma, a differenza della politica che nel giro di poche ore ha visto bloccare tutti i voli e i treni dal Regno Unito in Germania, Francia, Olanda, Belgio e da ultimo ieri sera anche l’Italia. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha esortato le autorità sanitarie pubbliche e i laboratori in Europa di «analizzare e sequenziare i campioni di virus per verificare il potenziale di diffusione della nuova variante», riporta l’Adnkronos. Finora infatti, l’analisi preliminare condotta in Gran Bretagna ha suggerito che «la nuova variante è significativamente più trasmissibile rispetto ai ceppi precedenti», ha ribadito l’Ecdc.

VARIANTE INGLESE DEL COVID: COSA CAMBIA PER IL VACCINO?

«E’ altamente improbabile che si perda l’efficacia del vaccino, vorrei rassicurare gli italiani dicendo che la risposta per uscire da questa situazione è il vaccino nel quale dobbiamo tutti porre massima fiducia», ha spiegato ieri sera il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli a “Che tempo che fa” riferendosi al secondo timore che si allarga in queste ore di vigilia del “Vaccine Day” europeo (il prossimo 27 dicembre, ndr). Sebbene infatti la variante inglese del Covid circoli molto rapidamente e già abbia raggiunto diversi Paesi in Europa e nel mondo, «presenta delle mutazioni sulla proteina di superficie del virus, ma nonostante si ipotizzi che queste mutazioni possano aumentare la trasmissibilità del virus, non sembrano alterare né l’aggressività clinica né la risposta ai vaccini», spiega Giovanni Rezza, direttore generale Ministero della Salute. Anche per il direttore Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, l’esperto Matteo Bassetti non vi sono troppi allarmi da scatenare sulla variante Covid «I vaccini già approvati o ancora in studio funzioneranno lo stesso in quanto i vaccini fanno produrre al nostro corpo anticorpi contro molte parti della proteina spike e la mutazione descritta riguarda solamente una piccola parte. Quindi no panic. Vigiliamo, studiamo e continuiamo con il piano vaccini». La politica europea intanto però si organizza e oggi è prevista una riunione d’emergenza «del meccanismo di risposta alla crisi (Ipcr) per coordinare la risposta alla nuova variante del coronavirus nel Regno Unito», ha annunciato il portavoce della Presidenza tedesca Sebastian Fischer.



