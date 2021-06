Variante Delta, Min. Salute ordina indagine rapida/ Focolai poco tracciati in Italia

Novità per quanto concerne la variante Delta (ex indiana): il Ministero della Salute ha disposto una nuova indagine rapida per calcolare la diffusione in Italia delle principali mutazioni del Coronavirus, a partire proprio da quella che sta tenendo sotto scacco il Regno Unito. In particolare, come si apprende da una circolare diramata proprio dai vertici ministeriali, saranno esaminati con sequenziamento genomico i campioni notificati il 22 giugno e catalogati come prime infezioni. Stando ai dati fino a questo momento disponibili, nel nostro Paese la variante Delta non sarebbe molto diffusa, ma, parallelamente, sarebbe anche poco tracciata.

Covid causa problemi cognitivi e comportamentali/ Studio: “PTSD, ansia e depressione”

Per questo motivo la circolare ministeriale, dal titolo “Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: lineage B.1.1.7, P.1, B.1.617.(1,2 o 3) e B.1.351, e altre varianti del virus SARS-CoV-2”, dispone un accertamento coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome e in particolare con i laboratori da queste ultime identificati.

Roberto Burioni: "Covid è peggiorato"/ "2 dosi vaccino proteggono da variante Delta"

VARIANTE DELTA: COSA SAPPIAMO FINO AD OGGI

Per quanto riguarda la variante Delta, al momento sappiamo che è più contagiosa del 50% rispetto a quella britannica e, come ha dichiarato Massimo Galli ad “Agorà” nella mattinata di oggi, lunedì 21 giugno 2021, in Italia “non la si sta seguendo abbastanza. I focolai identificati sono pochi e limitati”. Le ultime statistiche utili parlando dell’1% dei contagi totali nel nostro Paese, ma si arriva anche a picchi del 3% nel Lazio e a cluster di modeste dimensioni in Puglia e in Lombardia, anche se la sensazione è che tale percentuale possa aumentare in occasione del prossimo monitoraggio.

MASCHERINE, STOP OBBLIGO ALL’APERTO: OGGI PARERE CTS/ 2 ipotesi date: tutte le regole

Come evidenzia il quotidiano “La Stampa”, sarà indispensabile il sequenziamento genomico per mappare “in tempo reale” le varianti sul territorio. Il problema vero, semmai, è che per risultare efficace deve raggiungere una soglia minima di sequenziamenti pari al 5%, meglio ancora se del 10% (fonte Ecdc). “In Italia – si legge sul quotidiano –, oggi come oggi, con i sequenziamenti siamo all’1,3%. L’Istituto Superiore di Sanità ha annunciato che da settembre nascerà la rete italiana per il sequenziamento, che coordinerà i laboratori regionali”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA