Variante inglese, piano per rientro italiani da UK/ Francia riapre frontiere ma…

Il ministro della Salute Roberto Speranza due giorni fa ha firmato un’ordinanza per vietare fino all’Epifania i voli dalla Gran Bretagna per il rischio della variante Covid inglese, ma il Governo ha stilato in queste ore un piano per consentire il rientro degli italiani. Ricordiamo che la Commissione Ue nelle scorse ore aveva sollecitato i Paesi membri a promuovere il miglior coordinamento possibile, chiedendo di consentire ai cittadini Ue bloccati nel Regno Unito di tornare ai loro paesi di origine.

Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, Luigi Di Maio e Roberto Speranza hanno ripristinato la possibilità di rientrare dalla Gran Bretagna con voli commerciali per i cittadini residenti in Italia e per chi ha motivi di necessità e urgenza. I due ministri hanno evidenziato che i voli in questione riceveranno una particolare autorizzazione.

Variante inglese, piano per rientro italiani da UK

La variante Covid registrata in Inghilterra ha fatto scattare l’allarme in tutta Europa, ma non ci sarà alcun divieto di rientro in Italia in questo periodo natalizio. Il Corriere della Sera rimarca che sono state fissate le restrizioni che saranno inserite nella nuova ordinanza: chi rientra dovrà sottoporsi al tampone prima e dopo essere partito. Previsto l’obbligo di una quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia.

Oltre all’Italia, anche la Francia ha disposto nuove misure. Come riporta France Info, potranno fare ritorno in patria solo i cittadini francesi con il risultato negativo di un recente test per il Covid. Frontiere chiusre, invece, per i cittadini britannici. Coloro che risiedono in Francia potranno invece rientrare. L’annuncio è atteso già nel corso delle prossime ore.

