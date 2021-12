Variante Omicron in Italia dov’è?/ Lombardia e Campania, “situazione da monitorare”

La variante Omicron è arrivata in Italia da ormai alcune settimane, ma dov’è nel dettaglio? In molti se lo stanno domandando e I-Co-Gen, la rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità ha chiarito i dubbi della popolazione, diffondendo la suddivisione dei casi. Le regioni più colpite, in tal senso, come riporta il Corriere della Sera, sono Lombardia e Catania, rispettivamente con 33 e 20 positività da ricondurre a tale mutazione. Essa, ad ogni modo, è presente anche in quasi tutte le altre regioni, seppure con numeri inferiori: Lazio, Puglia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana. Un contagio è stato registrato anche nella provincia autonoma di Bolzano.

"Variante Omicron forse creata artificialmente"/ Chumakov "Ha tre amminoacidi che..."

Uno dei sospetti degli esperti è che la variante Omicron possa essere più contagiosa della variante Delta. In sole ventiquattro ore i casi sono passati da 55 a 84, ma potrebbero essercene anche di più.A livello globale, secondo l’Oms, il numero di positivi tende a raddoppiare tra 1,5 e 3 giorni. Il rischio è che la mutazione diventi dominante in Italia, come sta accadendo nel Regno Unito. Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ha dunque lanciato un monito: “La presenza della variante Omicron era largamente attesa ed è probabile un aumento nei prossimi giorni. Restano fondamentali le raccomandazioni di iniziare o completare il ciclo vaccinale anche con la terza dose, usare la mascherina e seguire le altre misure”.

Broccolo "Variante Omicron ha Rt 3,5"/ "Italia da arancione, senza vaccino disastro…"

Variante Omicron in Italia dov’è? Previsto un nuovo monitoraggio

Domani, lunedì 20 dicembre, presso l’Istituto Superiore di Sanità, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, è previsto un nuovo monitoraggio per capire dov’è la variante Omicron in Italia e quanti casi ci sono realmente. La verifica, in base a quanto riportato dal Corriere della Sera, sarà necessaria a comprendere la distribuzione delle diverse mutazioni nel Paese. “È fondamentale capire quanto sta crescendo la Omicron”, ha detto. “Sarà un momento per fare il punto sulla situazione e decidere se ci sarà bisogno di ulteriori provvedimenti”, ha aggiunto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Non sono da escludere dunque nuove misure di restrizione in vista dell’arrivo del Natale.

LEGGI ANCHE:

Supervariante da Omicron e Delta?/ Moderna: "Se infettano la stessa cellula..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA