“Variante Omicron, tempesta in arrivo”/ Oms: “Tenuta sistemi sanitari a rischio”

La variante Omicron spaventa il mondo e l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) afferma chiaramente che “possiamo vedere un’altra tempesta in arrivo. Sta diventando dominante, o lo è già, in diversi Paesi europei, tra cui Danimarca, Portogallo e Regno Unito, dove i suoi numeri raddoppiano ogni giorno e mezzo-3, con tassi di trasmissione mai visti prima”. Ad asserirlo in una conferenza stampa di approfondimento è stato Hans Kluge, direttore dell’ufficio regionale dell’Oms per l’Europa, il quale ha aggiunto che “entro poche settimane Omicron prevarrà in più Paesi, mettendo ulteriormente a rischio la tenuta di sistemi sanitari già sotto pressione”.

Dalla sua identificazione, avvenuta 27 giorni fa, questa variante di preoccupazione è stata rilevata in “almeno 38 dei 53 Stati membri della regione europea dell’Oms“. Peraltro, la si conosce ancora poco e sono numerosi i quesiti privi di risposta: un quadro che, inevitabilmente, aggrava lo scenario, visto e considerato che, a detta di Kluge, è prevedibile che Omicron possa diventare la variante dominante in circolazione nel Vecchio Continente: “L’enorme volume di nuove infezioni potrebbe portare a più ricoveri e a interruzioni diffuse dei sistemi sanitari e di altri servizi critici”.

OMS: “VARIANTE OMICRON ELUDE L’IMMUNITÀ DI CHI SI È VACCINATO MOLTI MESI FA”

La variante Omicron, ha chiarito l’Oms, “purtroppo ha già provocato ricoveri e morti”, ha evidenziato il direttore di Oms Europa, ribadendo che “questa variante può eludere l’immunità dei vaccini anti-Covid infettando ancora persone precedentemente contagiate, chi non si è vaccinato e chi lo ha fatto molti mesi fa”.

In conclusione al suo discorso, Kluge – come riferito dall’agenzia stampa Adnkronos -, ha espressamente asserito che i guariti da Covid hanno “da 3 a 5 volte più probabilità di essere reinfettati da Omicron rispetto a Delta”. Giova ricordare che i dati giunti fino a questo momento su Omicron sono limitati a un campione ristretto di persone, ma la rapidità con cui si diffonde e i risicati tempi di raddoppio (appena 1,5 giorni) non inducono certo alla tranquillità.

