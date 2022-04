Variante Xf isolata in Italia su paziente morto di Covid/ “Mix tra Delta e Omicron”

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla variante Xf. Dopo i casi rintracciati in diversi Paesi, dal Regno Unito alla Francia, è arrivato il turno dell’Italia. Come riportato dai colleghi di Repubblica, la variante è stata isolata e sequenziata in Emilia Romagna. La “fusione” tra la Delta e la Omicron è stata scovata nel laboratorio di Pievesestina, a Cesena, diretto dal microbiologo Vittorio Sandri.

Come evidenziato dal quotidiano, il tampone positivo era di un paziente morto di Covid. La vittima, alle prese con diverse importanti patologie, è risultato positivo al virus due mesi fa. Il professor Sandri ha tenuto a precisare che l’uomo non è deceduto a causa della variante Xf: “Questo bisogna dirlo con chiarezza”. Ricordiamo che la mutazione del Covid è già diffusa in Inghilterra, dove sono stati annotati già 100 casi.

LOCATELLI: “VARIANTE XF NON PREOCCUPA”

Già nel corso degli scorsi giorni gli esperti hanno tenuto a rassicurare gli italiani sulla variante Xf, anche oggi Franco Locatelli ha voluto fare chiarezza. Intervenuto a margine della conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale e la somministrazione della seconda dose di richiamo, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha evidenziato che l’isolamento della mutazione “è l’indicazione dell’importanza del monitoraggio molecolare per prontamente individuare l’insorgere di varianti o, nel caso specifico, di ricombinanti. Mostra l’importanza di investire in questo ambito ed è un fenomeno a cui prestare attenzione, ma non vi sono elementi di preoccupazione”. Sul tema è intervenuto anche il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza: “La variante Xf del virus Sars-CoV-2, identificata oggi in Emilia Romagna, così come la Xj, sono ricombinanti e non nuove varianti, significa che le sottovarianti omicron 1 e omicron 2 infettano contemporaneamente la persona e scambiano materiale genetico. Ma sempre di omicron si tratta, non è una nuova variante. Le ricombinazioni è difficile che assumano caratteristiche molto diverse da omicron. Almeno questo è quanto abbiamo visto finora”, le sue parole riportate dall’Ansa.

