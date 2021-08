Varianti Covid, Pfizer meno efficace di Moderna per anziani/ Allarme da studio Canada

I primi risultati di un nuovo studio condotto sui vaccini Moderna e Pfizer-BioNTech ha rivelato che ci sono differenze tra le risposte immunitarie che suscitano negli ospiti delle residenze per anziani. Lo studio, che è stato condotto dai ricercatori dell’Università di Toronto e del Sinai Health, non ancora peer-reviewed, ha evidenziato che gli anziani delle Rsa dell’Ontario vaccinati con Pfizer hanno mostrato risposte anticorpi infezioni alle varianti Alpha, Beta e Gamma rispetto a quelli vaccinati con Moderna. Non c’è riferimento alla variante Delta in quanto non è stata oggetto di valutazione al momento dello studio. «Il nostro studio solleva preoccupazioni circa la risposta alla vaccinazione in alcuni residenti di case di cura a lungo termine in Ontario, che nel complesso hanno risposto più debolmente alla vaccinazione», ha dichiarato la professoressa Anne-Claude Gingras, ricercatrice senior presso il Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute e professore nel dipartimento di genetica molecolare all’Università di Toronto.

Bollettino vaccini Covid oggi 19 agosto/ Quasi 36mila over 12 vaccinati con 2 dosi

La scienziata ha condotto lo studio con la professoressa Allison McGeer, specialista canadese in malattie infettive del Sinai Health System, professore presso la Dalla Lana School of Public Health e Senior Clinician Scientist presso il Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute. Dunque, tra gli anziani residenti delle Rsa il vaccino Moderna si è rilevato più “forte”, ha cioè generato una risposta anticorpale che ha consentito a più immunizzati di neutralizzare diverse varianti Covid. Lo studio, finanziato dal governo canadese e pubblicato su medRxiv, ha esaminato il livello di anticorpi totali e neutralizzanti prima e dopo la vaccinazione su 198 anziani nelle Rsa insieme a 78 persone che fanno parte del personale.

Israele, dibattito sui dati: "58% casi gravi è vaccinato"/ "Vaccino è ok, i numeri…"

MODERNA E PFIZER A CONFRONTO SU VARIANTI COVID

Per quanto riguarda la variante Beta, nel 38% dei vaccinati con Pfizer non sono stati rilevati anticorpi per contattarla, contro l’11,5% dei vaccinati con Moderna. Per quanto riguarda la variante Gamma, solo il 5% dei vaccinati con Moderna non è stato in grado di neutralizzarla, mentre per Pfizer si sale al 29%. Lo studio in questione ha anche mostrato che assistenti e personale delle Rsa con età media di 47 anni hanno prodotto più anticorpi neutralizzanti rispetto ai residenti, la cui età media è invece di 89 anni. Questo per i ricercatori è coerente con ciò che è noto sulle risposte immunitarie e l’età. D’altra parte, chi non sviluppa una forte risposta anticorpale neutralizzante può essere protetto dalle cellule T.

Moderna avvia sperimentazione umana vaccini Hiv/ Tecnologia a mRna come per Covid-19

Di sicuro questo studio spinge le autrici a ritene necessaria una terza dose per gli anziani. Infatti, Catherine Hankins, co-presidente della task force canadese per l’immunità Covid-19, ha spiegato che «la questione delle strategie di richiamo per le persone vulnerabili che potrebbero non montare una risposta immunitaria così forte e che hanno avuto una reazione non ottimale a due dosi di vaccini mRNA sta attirando molta attenzione e dibattito. L’effetto della più alta dose di antigene in Moderna è chiaramente parte del puzzle». Ora si sta lavorando ad ulteriori approfondimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA