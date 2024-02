Varrese abbandona la Mistery durante confronto con Beatrice al GF/ Sgarro a Signorini: reazione e scuse

Massimiliano Varrese abbandona la Mistery durante il confronto con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023

Durante la diretta del Grande Fratello 2023 del 5 febbraio 2024 va in onda l’ennesimo confronto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Ormai il loro rapporto appare insanabile, anzi gli scontri sono sempre più aspri. Va male anche il confronto dei due in Mistery, dove, esausto, Massimiliano decide di abbandonare volontariamente la stanza, lasciando Beatrice da sola a parlare con Signorini in diretta.

Un gesto che spiazza il conduttore, che intanto continua a focalizzarsi sull’attrice. Compreso però il suo errore, Massimiliano si scusa col conduttore e con Cesara Buonamici, e da Signorini riceve in risposta parole amareggiate: “Avrei preferito che tu ci fossi ma vabbè”.

Varrese contro Luzzi: il commento di Mughini

La parola passa poi a Mughini che, dallo studio, si dice basito da questa rottura definitiva tra Varrese e Luzzi: “Tu sai che noi nell’organizzare la nostra memoria scegliamo alcuni elementi e altri no. Io nella memoria del mese passato nella Casa, che è stato per me straordinariamente interessante, c’è un evento che ricordo più di tutti: quando Beatrice e Massimiliano sono venuti nella mia stanzetta, che era ridotta ad un putiferio, e sono venuti entrambi squisiti e hanno messo tutto in ordine che sembrava un museo. Com’è possibile che due persone che erano così vicine siano diventate due belve assetate del sangue avversario?” si chiede sul finale il giornalista.

