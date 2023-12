Varrese, accuse choc a Beatrice Luzzi e gaffe sulla malattia/ “Rabbia negli occhi, hai le vene di giallo”

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, nuova lite infuocata al Grande Fratello 2023

Torna la tensione tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023. Dopo un inizio fatto di liti e accuse, tra i due ormai da mesi regnava la pace, questo fino a poche ore fa. Massimiliano è infatti tornato ad attaccare l’attrice a cui fino a qualche ora prima si diceva attratto. Uno scontro che è proseguito tra i due anche nei momenti di pubblicità della diretta del Grande Fratello, quando Beatrice ha cercato di comprendere il motivo dietro questo voltafaccia di Varrese.

Quando Beatrice ha accusato di maschilismo Giuseppe Garibaldi e suo padre, Varrese è stato uno di quelli che in Casa le è andata maggiormente contro. Dopo la puntata, Beatrice ha dunque affrontato l’attore: “Stai dicendo che io ho la rabbia verso gli uomini? Ma chi te l’ha detto? Perché devi dirlo? Fino a stamattina ti volevi fidanzare. Eravamo davanti a Rosanna”, ha tuonato quindi l’attrice.

Massimiliano Varrese e la gaffe sulla malattia di Beatrice Luzzi

Massimiliano Varrese l’ha allora accusata di essere una donna che cova rabbia, facendo però una gaffe che non è passata inosservata al web: “Quella che ha la rabbia sei tu. Ce l’hai scritto nei tuoi occhi. Hai le vene di giallo negli occhi”, ha replicato l’attore. Come però la stessa Beatrice ha poi ricordato al collega, il colore giallo che si intravede negli suoi occhi è dovuto al Morbo di Gilbert, una malattia della quale Beatrice soffrirebbe dalla nascita: “Ce l’ho dalla nascita, ignorante”, è stata infatti la sua risposta. Un’ammissione che non ha fermato Massimiliano, che ha continuato: “Derivata dalla rabbia, repressione e risentimento”.

“hai gli occhi gialli dall’invidia”

“si chiama morbo di gilbert”

“per la rabbia”

"hai gli occhi gialli dall'invidia"

"si chiama morbo di gilbert"

"per la rabbia"

"ce l'ho dalla nascita, ignorante" MI SONO SENTITA SPOSATA #GrandeFratello #Luzzers













