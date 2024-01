Varrese contro Mirko Brunetti al Grande Fratello: “Bisogna tenere a bada l’ego”/ “Si gonfia, poi scoppia e…”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti punge Massimiliano Varrese: la frecciata

Sebbene non sia più un concorrente a tutti gli effetti, Mirko Brunetti continua ad essere (anche fuori dalla Casa) uno dei grandi protagonisti di questo Grande Fratello 2023. L’ex fidanzato di Perla Vatiero, nelle ultime puntate, è più volte intervenuto dallo studio in merito all’avvicinamento di Giuseppe Garibaldi alla ragazza, nel quale a suo dire ci sarebbe malizia e una strategia ben impostata. Anche ieri l’ex Temptation Island ha avuto un confronto a distanza con il collaboratore scolastico, considerandolo un giocatore.

Ma, a chiusura del suo intervento, Mirko ne ha avute anche per Massimiliano Varrese. L’attore aveva criticato il ragazzo perché, pur non essendo più un concorrente, continuerebbe a fare il gioco da fuori, come accaduto nelle ultime puntate. Brunetti ha però prontamente ribattuto ieri sera quando, prendendo parola, ha scagliato una frecciatina contro Varrese: “Max, comunque non ho bisogno di fare il gioco da fuori perché penso che te ne sei accorto venerdì con l’aereo che è passato“.

Massimiliano Varrese contro Mirko Brunetti: “Bisogna tenere a bada l’ego“

La stilettata di Mirko Brunetti non è affatto andata giù a Massimiliano Varrese, che non ha avuto modo di replicare all’ex coinquilino poiché interrotto da Alfonso Signorini, costretto a chiudere velocemente quel blocco di puntata e ad andare in pubblicità. E, proprio durante la pubblicità, l’attore si sarebbe sfogato contro Mirko, come mostra un video circolante su X e reso virale dagli utenti: “Bisogna tenere a bada l’ego, sennò poi scoppia. L’ego è pericoloso, è come un palloncino: si gonfia si gonfia, e poi scoppia e cadi con il cu*o a terra“.

Arriverà un vero e proprio confronto tra Mirko e Massimiliano al Grande Fratello 2023, magari già nella prossima puntata? Tra i due sembra esserci un conto in sospeso, che potrebbe presto portare ad un faccia a faccia.

