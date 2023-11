Varrese furioso al Grande Fratello: “Deluso da tutti”/ Guerra con Garibaldi: “Stai con Beatrice solo per…”

Massimiliano Varrese, sfuriata in diretta al Grande Fratello 2023: “Deluso da tutti!”

Massimiliano Varrese perde le staffe in diretta al Grande Fratello 2023. Il concorrente in settimana ha avuto uno scontro acceso con quasi tutta la Casa, che si protrae anche nella diretta del 9 novembre. Signorini torna infatti sull’argomento cercando di capirne le motivazione e Massimiliano ammette di essersi sentito allontanato e poco compreso da quando si è avvicinato a Beatrice Luzzi dopo settimane di guerra.

“O il mio avvicinamento non è piaciuto a tutti, o si danno delle cose per scontate, come il fatto che fino a prima sono stato il parafulmine di tutti, io comunque in sordina mi sono avvicinato a lei anche per il bene del gruppo.” dichiara lui in diretta, dicendosi “deluso da tutti”. Cesara Buonamici però non comprende tutta questa ira, e punge Varrese: “Sei tornato il Marchese del Grillo, ma cosa ti hanno fatto di così grave?”

Intanto la guerra in Casa scoppia tra Massimiliano e Giuseppe Garibaldi. L’attore infatti è convinto che i sentimenti del calabrese per Beatrice non siano sinceri: “Ti sei messo con Bea solo perché ti conviene, e stai continuando per questo. Vuoi sembrare bello, bravo ma per il pubblico fuori!” tuona, trovando d’accordo anche Ciro Petrone.

A parlare, analizzando la situazione, è poi proprio Beatrice Luzzi: “C’è qualcosa qui dentro che si chiama ‘dinamiche’, cosa che lui forse si è lasciato sfuggire un po’ di mano. – dice, facendo riferimento a Giuseppe – Siamo in un gioco, quindi siamo tutti consapevoli di essere attori attivi e passivi del gioco. Io non penso che Garibaldi sta giocando”, precisa poi alla fine.

