Varrese provoca Beatrice Luzzi: “Ora sei single, possiamo avvicinarci”/ Lei: “Potevi farlo subito invece di…”

Massimiliano Varrese provoca Beatrice Luzzi al Grande Fratello: “Ora che sei single…”

Dopo settimane di liti e scontri infuocati, ormai nella Casa del Grande Fratello 2023 vive la pace tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Non solo i due hanno sepolto l’ascia di guerra, ma si sono avvicinati al punto tale che qualcuno ha iniziato ad ipotizzare che possa esserci tra loro un’interesse più che amichevole. Di certo ad alimentare questo pensiero è soprattutto Varrese, che non perde occasione per stuzzicare e provocare Beatrice.

È quando accaduto in serata in camera da letto, alla presenza di Alex che stava per andare a dormire. Varrese parte chiedendo a Beatrice perché sia intimorita da lui. “Non ci arrivi da solo veramente?” replica Beatrice, non interessata a flirtare con lui.

Massimiliano Varrese stuzzica Beatrice: “I nostri letti sono sempre più vicini…”

Poi però il gioco tra i due continua. L’attore la stuzzica dichiarando di aver sbagliato i tempi, magari avrebbero anche avuto una storia. Poi continua: “I nostri letti si stanno avvicinando sempre di più, te ne sei accorta?” “Potevi farlo dall’inizio, invece di farmi soffrire. Ho sofferto tantissimo” risponde la donna allusiva. L’attore continua a provocarla: adesso che è single possono parlare più approfonditamente. “Sono sempre stata single” risponde secca Beatrice, con riferimento a quanto accaduto con Giuseppe Garibaldi. Si tratta solo di uno scherzo o c’è davvero qualcosa di più tra i due? Quel che è certo è che i due siano ormai sempre più vicini.

