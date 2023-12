Varrese si dichiara a Beatrice Luzzi: “Sono stato attratto da te”/ Lei: “Una storia con te al GF? Forse ma…”

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si confrontano al Grande Fratello 2023: “Ho resettato il passato, ora…”

Se all’inizio del Grande Fratello 2023 Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese erano acerrimi nemici, oggi i due hanno trovato un’armonia, resettando quasi del tutto il passato. Ne hanno parlato proprio di recente in Casa, quando Beatrice ha fatto notare a Massimiliano come in quei giorni avesse paura anche ad incrociare il suo sguardo. “Io ho lasciato andare mentalmente ma dentro di me il dolore c’è. – ha subito chiarito l’attrice – Non sai come mi hai combinato. Non sai quante volte ho camminato tenendo lo sguardo basso per paura che se incrociavo il tuo mi dicevi qualcosa“.

Greta Rossetti chiude con Mirko?/ "Non tornerei mai con te, la mia decisione definitiva è questa"

Massimiliano, come riporta Isa e Chia, l’ha però invitata a non esagerare: “La differenza è che tu non lasci andare. Io ho resettato tutto, ti vedo completamente un’altra persona. Non ho fatto tutto io. Prenditi le tue responsabilità, riflettici. Stai esagerando. Andiamo oltre“.

Massimiliano Varrese si dichiara a Beatrice Luzzi: “Sono stato attratto da te”

Massimiliano Varrese ha però ammesso di aver provato nei confronti di Beatrice un’attrazione fisica: “Secondo me io a volte sono stato attratto da te, soprattutto quando abbiamo iniziato a conoscerci. Attratto perché sei comunque una donna che attrae se uno ti guarda in un altro modo.” Così le ha chiesto: “Secondo te avremmo potuto avere una storia qua dentro io e te?”

Greta Rossetti interessata a Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023?/ “Direi che è un inizio…”

Beatrice, pur non chiudendo le porte a un loro possibile flirt, ha però dichiarato quasi impossibile che una cosa del genere avesse vita lunga al Grande Fratello: “Poteva essere, sì. Anche se probabilmente non sarebbe stata una buona idea. Avremmo bloccato tutto, avremmo diviso due generazioni. Saremmo stati troppo forti, non ci sarebbero state dinamiche, intendo di gruppo non di gioco. Se metti noi due da una parte e i piccoli dall’altra restavano separate le ‘fazioni’”, le sue parole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA