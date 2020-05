Vasco Rossi, annunciate date del Non Stop Live 2021/ E su Rai 1 una serata speciale

Pubblicità

Vasco Rossi ha annunciato le nuove date per il Vasco Non Stop Live Festival del 2021. Attraverso la propria pagina Instagram il Komandante ha pubblicato un post decisamente divertente in cui si legge: “EHILÀ!! EXCLUSIVE ? In anteprima abusiva assoluta… Ecco le nuove date per lo spettacolare VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL 2021. CALENDARIO VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL 2021: 13 GIUGNO 2021 – I-DAYS Milano, 18 GIUGNO 2021 – FIRENZE ROCKS (Visarno Arena), 22 GIUGNO 2021 – IMOLA (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari), 26 GIUGNO 2021 – ROCK IN ROMA (Circo Massimo), 27 GIUGNO 2021 – ROCK IN ROMA (Circo Massimo)”. Si partirà quindi da Milano, per poi proseguire con Firenze, Imola e concludere il tour al Circo Massimo di Roma. Soltanto pochi giorni fa il rocker di Zocca aveva comunicato l’annullamento del tour che si sarebbe dovuto tenere in estate, causa epidemia di coronavirus.

VASCO ROSSI, ARRIVEDERCI AL 2021, INTANTO RAI 1…

“La notizia, che non ci ha colto di sorpresa – aveva comunicato lo staff di Rossi – è arrivata nei giorni in cui Vasco e tutto il suo staff al completo – band e tecnici – avrebbero dovuto ritrovarsi, a Rimini, per iniziare le prove concerto di un tour da oltre 360.000 spettatori già ‘prenotati'”. Gli stessi organizzatori hanno poi fatto sapere che i biglietti acquistati resteranno validi per i concerti del 2021, ma chi lo desidera può comunque avere il rimborso “un voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 15 giugno 2020. Per maggiori informazioni, visitare le pagine della biglietteria in cui si e acquistato”. E in attesa che l’estate del 2021 arrivi quanto prima, Rai 1 ha voluto dedicare una serata speciale proprio al cantante emiliano, precisamente il primo luglio in prima serata, anche se non è ben chiaro il contenuto. Non è da escludere che verrà riproposto il concerto da record a Modena Park, tenutosi proprio il primo luglio di tre anni fa.



