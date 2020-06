Vasco Rossi, auguri di compleanno a Gaetano Curreri/ “Senza di te non avrei…”

Vasco Rossi augura buon compleanno all’amico e collega Gaetano Curreri. Nel giorno in cui il leader degli Stadio compie 68 anni, il rocker di Zocca gli ha dedicato un toccante post facendogli gli auguri e ringraziandolo perchè senza di lui la sua carriera non sarebbe stata quella che è oggi. “Buon compleanno al maestro Gaetano (Bethoten) Curreri!!! Senza il quale non avrei mai iniziato questa straordinaria avventura”, ha scritto Vasco pubblicando sia le alcune foto della loro amicizia che il video della loro esibizione sul palco del Modena Park il 1° luglio del 2017. Quella che c’è tra Vasco e Curreri è una lunga storia d’amicizia, di stima e d’affetto. Sono tantissimi i brani che hanno fatto la storia della musica italiana e che portano la firma di entrambi. L’ultimo è “Io sono bella” che hanno scritto per Emma Marrone.

VASCO ROSSI, LE CANZONI PIU’ BELLE SCRITTE CON GAETANO CURRERI

Quando l’amicizia è vera, resiste nel tempo. E’ il caso di Vasco Rossi e Gaetano Curreri che, non solo sono amici da tantissimi, ma insieme, hanno scritto delle pietre miliari della musica italiana. Tra le canzoni più belle scritte dalla coppia Curreri-Rossi ci sono: “E dimmi che non vuoi morire” che Patty Pravo ha portato al Festival di Sanremo nel 1997; sempre per Patty Pravo hanno scritto anche “Una donna da sognare” e “La luna”. Inoltre, hanno scritto “Benedetta passione” per Laura Pausini; “La tua ragazza sempre” e “Prima di partire per un lungo viaggio” per Irene Grandi e “Vuoto a perdere” per Noemi. Una collaborazione che ha portato alla luce tantissimi successi e che i fans di entrambi hanno sempre approvato.





