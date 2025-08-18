Chi è Vasco Rossi, il musicista di Zocca che ha cominciato a studiare canto da bambino. Poi l'avvicinamento al rock: l'incredibile carriera

Vasco Rossi è uno dei volti iconici della musica italiana, simbolo del rock, amatissimo da milioni e milioni di fan. Originario di Zocca, dove è nato nel 1952, Vasco Rossi ha cominciato a studiar musica fin da bambino, spinto dalla madre appassionata appunto di canto. Così, ha cominciato a studiare con il maestro Bononcini, vincendo a 13 anni l’Usignolo d’oro. Durante gli anni dell’adolescenza il carattere di Vasco Rossi si è rivelato anticonformista e ribelle, anche per via del rapporto non eccelso con i salesiani, dove era stato costretto a studiare dalla famiglia. Più volte il musicista è fuggito dal collegio, portando i genitori a prendere la decisione di spostarlo e farlo studiare a ragioneria, nonostante lui avesse intenzione di fare l’università. Durante gli anni a Bologna, Vasco Rossi ha sostenuto personalmente la contestazione studentesca, appoggiando le posizioni anarchiche, seppur non partecipando mai alle lotte politiche.

Scaletta concerto Vasco Rossi a Messina oggi 22 giugno 2025/ Gran finale con ‘Albachiara’

Dopo diversi anni passati all’università, a Economia e Commercio, Vasco Rossi ha lasciato gli studi per dedicarsi ad altro, in particolar modo alla musica. Nel 1975 ha fondato Punto Radio, la prima radio libera, organizzando anche diverse serate e i primi concerti, facendo conoscere la sua musica con chitarra e voce. Acquisendo poi man mano sempre più fama, è approdato alla Rai dove ha cominciato a condurre un programma radiofonico. Dopo la morte del padre, nel 1979, Vasco Rossi pensò di abbandonare la musica: così non fu, anzi, cominciò ad ingranare sempre più e nel 1980 pubblicò il suo terzo album, Colpa d’Alfredo.

Concerto Vasco Rossi stasera, 17 giugno 2025/ Scaletta canzoni allo stadio Maradona di Napoli

Vasco Rossi, chi è: sfrontato e spregiudicato

Vasco Rossi è sempre stato anticonformista, anche e soprattutto nella sua musica. L’artista ha preso parte in due occasioni al Festival di Sanremo: la prima nel 1982 con Vado al massimo, che gli permise di farsi conoscere al grande pubblico anche se nella kermesse non ebbe questo gran successo. Poi, l’anno successivo con Vita Spericolata. In questo caso abbandonò il palco prima della fine dell’esibizione, per mostrare a tutti che i cantanti erano costretti ad esibirsi in playback. Una protesta chiara da parte del rocker: la sua canzone si classificò venticinquesima su 26.