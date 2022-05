Vasco Rossi, concerto a Trento/ Scaletta, biglietti e ospiti: 120 mila all’evento

Concerto Vasco Rossi a Trento, 20 maggio 2022: dettagli e biglietti disponibili

Cresce l’attesa per l’inizio del concerto che Vasco Rossi terrà a Trento, alla Trentino Music Arena. Questa sera, 20 maggio, al via con questa prima tappa il tour estivo del cantante che girerà poi per l’Italia con 11 date andate tutte sold out (tranne questa di Trento). All’evento, che segna il ritorno sul palco dell’artista dopo due anni di attesa, sono previste circa 120mila persone. Un concerto in grande che regalerà al pubblico grandi emozioni.

Ad aprire il concerto di Vasco a Trento saranno i vincitori dell’Euregio Rock Contest: Michele Cristoforetti, Toolbar, Hi Fi Gloom, Maitea, Atop the Hill e Rumpled. Per chi volesse acquistare un biglietto dell’ultimo minuto, ci sono ancora pochi posti disponibili. Come riporta il Corriere è possibile acquistare i posti nel cosiddetto Pit 3, costo 51,75 euro, su TicketOne e 54,86 euro su Vivaticket.

Concerto Vasco Rossi a Trento: scaletta e cosa non portare

Per chi sarà al concerto di Vasco Rossi ci sono alcune regole da rispettare. Nell’area dell’evento non possono essere introdotti alcuni oggetti, quali: trolley, tende, strumenti musicali, power bank, caschi, droni, aste per selfie, alcolici, ombrelli, bottiglie di vetro, lattine e borracce in metallo. Possono essere introdotte bottigliette d’acqua ma solo senza tappo; non sono invece ammessi passeggini e cani, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili.

Per quanto riguarda la scaletta del concerto di Vasco a Trento, non ce n’è ancora una certa ma sui social circola una presunta scaletta che sarebbe proprio quella che il rocker esibirà questa sera. Ovviamente, non essendo certa, potrebbe subire variazioni.

1. XI comandamento

2. L’uomo più semplice

3. Ti prendo e ti porto via

4. Se ti potessi dire

5. Senza parole

6. Amore… aiuto

7. Muoviti!

8. La pioggia alla domenica

9. Un senso

10. L’amore, l’amore

11. Interludio

12. Tu ce l’hai con me

13. C’è chi dice no

14. Gli spari sopra

15. Stupendo

16. Siamo soli

17. Una canzone d’amore buttata via

18. Ti taglio la gola

19. Rewind

20. Delusa

21. Eh già

22. Siamo qui

23. Sballi ravvicinati del terzo tipo

24. Toffee

25. Sally

26. Anima fragile

27. Siamo solo noi

28. Vita spericolata

29. Canzone

30. Albachiara











