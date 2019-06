VASCO ROSSI, CONCERTO MILANO SAN SIRO 2019/ Scaletta e 100 mt di palco (1° giugno)

Vasco Rossi è pronto a prendere possesso dello stadio San Siro di Milano e a portare a casa l‘ennesimo record. Nessuno prima del rocker di Zocca aveva suonato per sei date consecutive in quello che viene considerato il tempio estivo della musica italiana. Nonostante sia abituato a cantare di fronte a folle immense, Vasco non nasconde l‘emozione del debutto come ha annunciato nelle storie pubblicate su Instagram. Ieri, infatti, il Komandante si è recato a San Siro per controllare che tutto sia pronto per accogliere il suo popolo che, ogni anno, riempie gli stadi italiani. Insieme alla propria band, Vasco canterà e si muoverà su 100 metri di palco, illuminato da tantissime luci che renderanno magica l‘atmosfera. “6 volte a San Siro, non l‘aveva mai fatto nessuno” – spiega Vasco in conferenza stampa. “La verità è che io sono sempre stupito”, aggiunge il rocker che non si è ancora abituato all’enorme affetto dei suoi fans (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VASCO ROSSI A SAN SIRO

La stagione estiva dei concerti non poteva che essere inaugurata da Vasco Rossi, il re degli stadi. Dopo il successo ottenuto dalla data zero di Lignano Sabbiadoro, oggi, sabato 1° giugno, parte ufficialmente il Non Stop Live Tour 2019 di Vasco Rossi. Sono solo due le città italiane che potranno godere della musica del grande rocker ovvero Milano e Cagliari. San Siro, in particolare, accoglierà il popolo del Blasco questa sera, domenica 2 giugno, giovedì 6 e venerdì 7 e martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019. Sei grandi concerti che porteranno sul palco non solo Vasco, ma tutta la sua band così formata: il chitarrista Vince Pastano, Beatrice Antolini ai sintetizzatori, alle percussioni e ai cori, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola alla tromba e ai cori, Matt Laug alla batteria e Stef Burns alla chitarra. Dovrebbe tornare, inotre, anche Claudio “il Gallo” Golinelli.

VASCO ROSSI, CONCERTO SAN SIRO: ORARI, BIGLIETTI E OGGETTI VIETATI

Il concerto di Vasco Rossi di San Siro comincerà alle 20.30. L’apertura dei cancelli è prevista per le 16. Il consiglio è di recarsi allo stadio in anticipo per evitare il traffico e facilitare i controlli. I biglietti per i concerti di San Siro sono tutti sold out da mesi. Non ci sono possibilità, dunque, di riuscire ad acquistare un biglietto all’utimo momento. Tutti i partecipanti, prima di entrare, nello stadio, dovranno sottoporsi a rigidi controlli, previsti per la sicurezza di tutti. E’ vietato, infatti, portare determinati oggetti che sono considerati pericolosi come borse, zaini più grandi di 15 litri, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, catene, coltelli e altri oggetti da taglio, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile.

VASCO ROSSI, CONCERTO SAN SIRO: LA SCALETTA

Nella scaletta del Vasco Non Stop Live 2019 non mancheranno i grandi classici come C’è chi dice no, Rewind, Siamo Solo Noi e un Senso e i pezzi più nuovi del repertorio del Komandante come La Verità. Ecco la scaletta: Intro + Qui si fa la storia, Mi si escludeva, Buoni o cattivi, E Adesso che tocca a me, La verità, Quante volte, Cosa succede in città, Cosa vuoi da me, Vivere o niente, Fegato spappolato, fegato spappolato, Asilo republic, La fine del millennio, Interludio, La noia, Portatemi Dio, Gli spari sopra, C’è chi dice no, Se è vero o no, Io No, Domenica lunatica, Ti taglio la gola, Rewind, Come vorrei, La nostra relazione, Tango della gelosia, Vivere, Senza parole, Siamo soli, Un senso, Sally, Siamo solo noi, Vita spericolata e Canzone, Albachiara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA