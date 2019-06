VASCO ROSSI CONCERTO SAN SIRO 2019, MILANO/ Scaletta canzoni: mania-meme su Instagram

È una vera e propria mania-meme quella che si è sviluppata all’improvviso sui social network per il concerto di Vasco Rossi che si è tenuto a San Siro a Milano. Sono molte le immagini simpatiche, dedicate al rocker di Zocca, sicuramente la più significativa riguarda la sua età. Leggiamo impresso su una foto del concerto quello che potrebbe diventare un motto: “Quando hai quasi 70 anni, ma te ne freghi e fai sei concerti di fila a San Siro“, clicca qui per la foto sulla pagina dei fan di Vasco e per i commenti alla stessa. Ce ne sono anche altre che sono anche più filosofiche e che magari riprendono i testi delle sue canzoni. Anche se non appartiene a uno dei suoi brani, la frase che colpisce di più è questa: “La felicità non appartiene a chi possiede tutto, ma a chi sa apprezzare ciò che ha“. (agg. di Matteo Fantozzi)

RICORDO PER VALENTINO?

Ci sarà sicuramente un momento di ricordo per Valentino nel concerto di Vasco Rossi a San Siro in Milano. L’artista era diventato molto noto negli anni ottanta proprio grazie a una collaborazione con il rocker di Zocca. Per lui scrisse i brani “Dmmi cioè”, “Mi piaci solo tu”, “Sarà migliore” e “Domani è domenica” e anche “T’immagini” doveva essere a lui destinata prima che la cantasse proprio Vasco in “Cosa succede in città”. Valentino toccò l’apice della sua carriera toccando il palcoscenico del Festival di Sanremo nel 1984, quando partecipò come Esordiente con “Notte di Luna”. Con Vasco aveva tenuto rapporti davvero molto importanti, senza però apparire più nel mondo dello spettacolo negli ultimi anni. Un dolore per il Blasco che amava questo interprete e che per lui era anche un fedele amico. Vedremo che elogio gli dedicherà stasera nell’ennesima tappa del suo NonStopLive2019. (agg. di Matteo Fantozzi)

E IN TV…

Mentre continuano le tappe al San Siro di Milano del tour di Vasco Rossi, scopriamo che domenica 16 giugno 2019, su Canale 5 , andrà in onda un docu-concerto che racchiuderà tutti i momenti più emozionanti del NonStopLive2019 del Komandante. A darne la notizia è Tv Sorrisi e Canzoni, che svela inoltre come questo appuntamento sarà un vero e proprio viaggio nel backstage del concerto. Saranno mostrate le prove di Vasco, il montaggio, le scenografie e tutto ciò che non vediamo sul palco. Sarà quindi un “diario di bordo commentato dallo stesso Vasco in un’intervista esclusiva“. Nello speciale appuntamento su Canale 5 andranno quindi in onda i momenti più belli di tutte e sei le serate che Vasco Rossi terrà a Milano, nelle sere del 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

VASCO ROSSI IN CONCERTO: FAN SCATENATI!

Mentre sul profilo Instagram ufficiale, Vasco Rossi posta le foto del concerto di ieri a San Siro, il web è un tripudio di commenti. Ancora una volta, quello registrato dal Komandate, è un grandissimo successo che viene accolto dal pubblico con gioia, emozione ed eccitazione. C’è chi ha già avuto modo di assistere una delle sue ultime tappe e si dice “Stanco ma felice. Vasco solo tu puoi donarci queste sensazioni emozioni che alla fine ti travolgerà!” C’è chi è invece in trepida attesa perché sarà tra la folla questa sera, e scrive “Non vedo l’ora di ascoltarti e vederti di nuovo. Solo tu Vasco riesci a regalarci queste emozioni ogni volta che ti sentiamo. Sei grande!” Insomma, Vasco non sbaglia un colpo e questa sera è pronto a ripetersi con un nuovo successo! (Aggiornamento di Anna Montesano)

VASCO ROSSI E GIUSEPPE SALA, LA FOTO POST CONCERTO

«Zio Vasco e zio Beppe» scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con Vasco Rossi. Tra i tantissimi fan, anche il sindaco era infatti presente al terzo dei sei concerti che il Komandante ha in programma allo stadio di San Siro. «Ognuno ha le sue passioni e le mie sono eterogenee», aveva dichiarato il Sala solo poco tempo fa. Uno scatto, quello postato dal primo cittadino di Milano, che ha scatenato la reazione entusiasta dei suoi follower. «Da una parte una rockstar, dall’altra, Vasco», scrive un utente. E ancora «Sindaco Rock. Sindaco Star». E c’è chi ringrazia: «Gli zii che ci meritiamo! Grazie». Una foto che è stata quindi un vero successone sul web, anche se non è mancata la critica di chi l’ha trovata abbastanza fuori luogo per un sindaco, per di più così impegnato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

A SAN SIRO IL TERZO CONCERTO A MILANO DEL VASCO NON STOP LIVE 2019 (7 GIUGNO)

Il Vasco Non Stop Live 2019 non si ferma. Dopo il grande successo delle prime tre serate che hanno regalato a Vasco Rossi tre sold out, oggi, venerdì 7 giugno, a San Siro, il tempio della musica live italiana, va in scena il quarto dei sei concerti organizzati a Milano e che stanno portando nel capoluogo lombardo migliaia di persone provenienti da ogni angolo d’Italia. Grande entusiasmo tra i fans che, muniti di tende, stanno aspettando l’apertura dei cancelli, fissata per le 16. Nonostante il caldo e la lunga attesa, dunque, il popolo di Vasco non si lascia spaventare regalando a rocker di Zocca l’ennesimo record. Vasco, infatti, è l’unico artista ad esibirsi a San Siro per sei volte consecutivamente.

INFO UTILI PER VASCO ROSSI, CONCERTO A SAN SIRO 2019

Vasco Rossi, prima di volare in Sardegna per i concerti del 18 e del 19 giugno, salirà sul palco di San Siro lungo 100 metri e alto 33 metri di altezza con 9 blocchi di schermi, non solo questa sera, ma anche li11 e il 12 giugno. Trovare un biglietto, però, è praticamente impossibile. Messi in vendita diversi mesi fa, sono andati subito a ruba. Come sempre, anche questa sera, i partecipanti saranno sottoposti a rigidi controlli per evitare disordini che possano creare pericoli alla sicurezza di tutti. All’interno dello stadio sarà così vietato portare armi da taglio, sostanze stupefacenti, bastoni, materiale esplosivo e tutto ciò che è considerato pericoloso.

LA SCALETTA VASCO ROSSI, CONCERTO SAN SIRO

Non dovrebbero esserci sorprese nella scaletta del quarto concerto di Vasco Rossi a San Siro e che dovrebbe essere uguale a quella delle precedenti serate. Ecco, dunque, i successi che Vasco regalerà al proprio pubblico:

Intro + Qui si fa la storia

Mi si escludeva

Buoni o cattivI

E Adesso che tocca a me

La verità

Quante volte

Cosa succede in città

Cosa vuoi da me

Vivere o niente

Fegato spappolato fegato spappolato

Asilo republic

La fine del millennio

Interludio

La noia

Portatemi Dio

Gli spari sopra

C’è chi dice no

Se è vero o no

Io No

Domenica lunatica

Ti taglio la gola

Rewind

Come vorrei

La nostra relazione

Tango della gelosia

Vivere

Senza parole

Siamo soli

Un senso

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata e Canzone

Albachiara

