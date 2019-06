Vasco Rossi concerto San Siro 2019/ Video e scaletta: oggi bis, i fan sono già pronti

Vasco Rossi è pronto a incendiare di nuovo lo stadio San Siro di Milano. Dopo aver sganciato una bomba rock nel concerto di ieri, il rocker replica oggi con il secondo dei sei concerti da record nella città meneghina. Non si farà desiderare: ieri è apparso sul palco alle 20.45 e ha fatto saltare, cantare e urlare di gioia più di 57mila persone. Il manifesto di questo Vasco Non Stop Live 2019 è apparso subito chiaramente. Integrazione, diversità e disperazione: questi sono i temi. Ma il Blasco aveva anche garantito fuga ed evasione, e non mancheranno. E infatti ieri, mentre il re del rock italiano si prendeva la scena, sventolavano striscioni e qualche reggiseno. Il debutto milanese ci ha permesso di scoprire il palco: un rettangolo lungo che si estende per tutta la lunghezza del prato. C’è una passerella centrale che porta dritto al pubblico, con una cascata di luci alta 30 metri e oltre 200 sorgenti laser. Chi ieri non c’era, ma assisterà oggi al concerto si troverà uno scenario di alta tecnologia a fare da sfondo alle 29 canzoni, quanti sono gli anni dal suo primo San Siro.

VASCO ROSSI, CONCERTO SAN SIRO 2019: OGGI BIS A MILANO

Vasco Rossi è pronto a lasciare nuovamente i suoi fan senza parole. Lo ha fatto ieri anche con gli ospiti: c’erano Valerio Mastrandea, Simona Ventura e Saturnino. Tutti uniti nell’applauso e nel coro che lo saluta. Anche oggi voleranno via due ore e mezza, magari ci sarà spazio anche per il diluvio di fuochi d’artificio. Una cosa è certa: neppure oggi mancheranno i brividi. Quelli che Blasco ha messo anche quando ha costruito una sorta di ponte positivo con il futuro. «Ce la farete tutti!», ha urlato dal palco. Ieri dunque è stata ufficialmente aperta la maratona rock di San Siro con la quale tra l’altro ha unito ben tre generazioni di fan. A un certo punto si ha la sensazione, e sarà così anche oggi, che San Siro andrà stretto prima o poi a Vasco Rossi. Magari in futuro potrà pensare ad un’area più grande per superare se stesso. Comunque è facile capire come un concerto di questo tipo si trasformi facilmente in una celebrazione. E non poteva che chiuderla con Albachiara, che compie 40 anni.

VASCO ROSSI, CONCERTO SAN SIRO 2019: FAN GIÀ PRONTI

Il concerto di Vasco Rossi anche oggi si trasformerà in un racconto in due atti. Il primo narrativo e rabbioso, l’altro più corale e celebrativo. Il filo conduttore è rappresentato dalle canzoni con cui il rocker di Zocca espone in maniera esplicita la sua visione di questi tempi, anche attraverso i suoi cavalli di battaglia. Intanto è già attesa per l’apertura dei cancelli: lo stesso account Instagram di Vasco Rossi mostra i fan fuori dallo stadio San Siro. Tutti pronti per godersi la festa. «Attese sotto il sole cocente», è scritto mentre scorrono le immagini dei fan. «Ci vuole un fisico bestiale» è invece il commento scelto per le immagini che mostrano i primi fan mentre accedono al prato. «Hanno aperto i cancelli, i ragazzi della sicurezza provano a rallentare la corsa», ma loro non si fermano perché c’è un posto sotto il palco da conquistare. Un posto vicino al re del rock italiano, un posto nella storia della musica italiana.

LA SCALETTA DEI CONCERTI A SAN SIRO

Qui si fa la storia

Mi si escludeva

Buoni o cattivi

La verità

Quante volte

Cosa succede in città

Cosa vuoi da me

Vivere o niente

Fegato spappolato

Asilo republic

La fine del millennio

Interludio 2019

Portatemi Dio

Gli spari sopra

C’è chi dice no

Se è vero o no

Io no

Domenica lunatica

Ti taglio la gola

Rewind

Vivere

La nostra relazione

Tango (della gelosia)

Senza parole

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara





