Vasco Rossi, concerto stadio Arechi di Salerno 28 giugno 2023/ La scaletta: si parte con “Dillo alla Luna”

Vasco Rossi, due date per il concerto all’Arechi di Salerno: 28 e 29 giugno

Il tour italiano di Vasco Rossi continua questa sera e domani – 28 e 29 giugno – allo stadio Arechi di Salerno per un duplice appuntamento che si appresta ad unire nuovamente decine di migliaia di appassionati. Il giro del nostro paese a colpi di rock è partito lo scorso 2 giugno da Rimini, seguito da altre tappe sempre in terra Emiliana per offrire il suo contributo emozionale alle persone colpite dalla terribile alluvione di alcune settimane fa.

Per il concerto di questa sera e domani – 28 e 29 giugno – di Vasco Rossi allo stadio Arechi di Salerno il rocker offrirà un mix fatto di hit storiche e di successi recenti. Due tappe che hanno raggiunto il sold out in poche settimane dalla messa in vendita dei biglietti. Il doppio evento nel capoluogo della Valle dell’Irno unirà gli appassionati provenienti non solo dal Comune di Salerno ma anche di quelli provenienti da città limitrofe della Campania e non solo.

Vasco Rossi, il concerto di questa sera 28 giugno allo stadio Arechi di Salerno: tutte le informazioni

Il concerto di questa sera – 28 giugno – di Vasco Rossi allo stadio Arechi di Salerno avrà inizio alle ore 21.30. I cancelli saranno aperti al pubblico per entrambe le date a partire dalle 16.30 così da permettere agli spettatori di gestire al meglio le tempistiche per raggiungere la struttura che ospiterà il concerto sia oggi che domani sera. La zona che abbraccia lo stadio non sarà accessibile per il parcheggio; sarà dunque necessario recarsi nelle vie adiacenti per chi deciderà di muoversi con veicoli di proprio possesso.

Per raggiungere lo stadio Arechi di Salerno per il concerto di Vasco Rossi questa sera e domani – 28 e 29 – giugno, il Comune si è mobilitato per favorire la viabilità offrendo molteplici soluzioni di trasporto pubblico e privato. Le forze dell’ordine addette saranno al lavoro dal mattino per garantire al meglio la viabilità cittadina ed evitare ingorghi. Per quanto concerne la vendita dei biglietti, ad oggi risulta praticamente impossibile reperire sulle varie piattaforme altri ticket disponibili. Entrambe le date del concerto di Vasco Rossi a Salerno – allo stadio Arechi – risultano infatti sold out da diverse settimane. Diverso il caso per chi vorrà provare a trovare disponibilità in loco; dalle 17 sarà infatti aperta la biglietteria ed il servizio di ritiro accredito.

Vasco Rossi in concerto allo stadio Arechi di Salerno questa sera 28 giugno: la scaletta

In occasione del concerto di Vasco Rossi – questa sera 28 giugno – allo stadio Arechi di Salerno, il rocker delizierà i propri fan con mix roboante di hit iconiche e brani più recenti; non mancheranno improvvisazione – come visto in occasioni precedenti – e medley dalle emozioni garantite. Di seguito la scaletta del doppio appuntamento campano.

La scaletta:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley di Come nelle favole, Non l’hai mica capito, Cosa ti fai, Il blues della chitarra sola, Ormai è tardi, Incredibile romantica, Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

